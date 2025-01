Ilrestodelcarlino.it - Esonerato Bisoli, a Brescia torna Maran

E’ durata cinquanta giorni la permanenza di Pierpaolosulla panchina del, il tecnico più vincente nella storia del Cesena (una promozione in B, due in A e una salvezza in cadetteria prodigiosa) è statoufficialmente ieri dal presidente delle rondinelle Massimo Cellino che ha richiamato Rolandoaveva iniziato il torneo alla guida del Modena ma era stato avvicendato il 3 novembre dopo la sconfitta a Spezia, al suo posto il tecnico della Primavera Paolo Mandelli. Un mesetto dopo l’ingaggio da parte del. Per il mister che abita a Cesenatico è stata decisiva la sconfitta in casa con il Catanzaro in pieno recupero. In sette gare (sei pari e un ko) ha raccolto 6 punti, media di 0,86 a partita, attualmente ilè quindicesimo con 25 punti in 23 gare a tre lunghezze dai playout.