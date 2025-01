E vai si sono baciati Grande Fratello Javier e lei | i loro fan non aspettavano altro

Leggi su Caffeinamagazine.it

“E vai, alla fine l’ha baciata!”., scatta il limone tra i due concorrenti. È successo a letto, nella notte, tra l’oscurità delle ore piccole e i fan chiaramentesubito impazziti. Ma di chi parliamo? Di Zeudi Di Palma eMartinez. Ilrapporto all’interno della casa delha suscitatointeresse tra il pubblico, caratterizzandosi per una serie di avvicinamenti, incomprensioni e momenti di intimità. Nelle ultime settimane, Zeudi ehanno mostrato una crescente vicinanza.>> “Mi ha aggredito”., ci risiamo: Lorenzo provoca Helena e succede un macello. Urla e offese in casaDurante una notte,ha raggiunto Zeudi nel suo letto, dando inizio a una conversazione confidenziale che si è presto trasformata in qualcosa di più intimo.