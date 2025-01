Oasport.it - Dove vedere in tv Milano-Pinerolo oggi, A1 volley femminile 2025: programma, canale, streaming

mercoledì 29 gennaio (ore 20.00) si gioca, recupero della 14ma giornata della Serie A1 di. La partita era ina metà dicembre, ma non si disputò a causa dell’impegno delle meneghine nel Mondiale per Club, poi concluso al terzo posto. Si è dunque dovuto aspettare più di un mese per scendere in campo all’Allianz Cloud,si incroceranno la terza e la nona forza del campionato in questo impegno infrasettimanale che precede la 21ma giornata prevista nel weekend.Le meneghine andranno a caccia dei tre punti per portarsi a un solo punto dal secondo posto occupato da Scandicci e per proseguire nel buon momento, caratterizzato anche dalla bella affermazione contro il VakifBank Istanbul in Champions League. Le piemontesi, invece, hanno perso contro Busto Arsizio e Talmassons negli ultimi due impegni, scivolando così a otto lunghezze di distacco dalla zona playoff.