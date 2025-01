Ilfoglio.it - DeepSeek è scomparsa dagli app store Apple e Google in Italia

non è più scaricabile negli appdiin. Sul sito la navigazione è lenta, ma è possibile collegarsi. Dopo il cyber attacco che ha messo sotto scacco il chatbot cinese, nella sezione "service status" della piattaforma appare l'avviso: "È stato identificato un problema e una soluzione è in fase di implementazione”. Le ragioni del problema invece non sono ancora stati chiarite. L’app di AI generativa cinese, lanciata il 20 gennaio, è riuscita sconvolgere la Silicon Valley. Negli ultimi giorni ha mandato in tilt i titoli tecnologici dei mercati occidentali, riuscendo a far perdere più di 500 miliardi al colosso della produzione di microchip Nvidia. Ieri, proprio nel momento in cui la preoccupazione delle Big Tech americane sembrava alle stelle, è stata colpita da un attacco hacker che l’ha mandata offline per qualche ora e, più a lungo, ha reso impossibile ai nuovi utenti registrarsi.