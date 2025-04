Trump ai funerali del Papa vedrò Meloni ma avere incontri oggi irrispettoso

Trump è con la moglie Melania a Roma per partecipare ai funerali di Papa Francesco e nella brevissima visita – riparte oggi dopo le esequie – intende vedere la presidente del Consiglio Giorgia Meloni “e alcuni altri”. Organizzare incontri a margine della cerimonia funebre “francamente è un po’ mancare di rispetto”, ha fatto notare alla stampa imbarcata sull’Air Force. Insomma, “colloqui brevi”, con la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen candidata a una interlocuzione quantomeno di contatto, che già sarebbe un grosso segnale, e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky che ieri ha messo in forse la sua presenza ai funerali, citando l’urgenza di “incontri militari”. Il presidente americano ha fatto a modo suo il punto sulla situazione negoziale riguardo il conflitto in Ucraina, postando su Truth appena arrivato a Roma un messaggio in cui parla di “una buona giornata di colloqui e incontri con Russia e Ucraina”, a suo avviso vicine a un accordo, con “gran parte dei punti principali concordata”. Leggi su Ildenaro.it Roma, 26 apr. (askanews) – Donaldè con la moglie Melania a Roma per partecipare aidiFrancesco e nella brevissima visita – ripartedopo le esequie – intende vedere la presidente del Consiglio Giorgia“e alcuni altri”. Organizzarea margine della cerimonia funebre “francamente è un po’ mancare di rispetto”, ha fatto notare alla stampa imbarcata sull’Air Force. Insomma, “colloqui brevi”, con la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen candidata a una interlocuzione quantomeno di contatto, che già sarebbe un grosso segnale, e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky che ieri ha messo in forse la sua presenza ai, citando l’urgenza di “militari”. Il presidente americano ha fatto a modo suo il punto sulla situazione negoziale riguardo il conflitto in Ucraina, postando su Truth appena arrivato a Roma un messaggio in cui parla di “una buona giornata di colloqui econ Russia e Ucraina”, a suo avviso vicine a un accordo, con “gran parte dei punti principali concordata”.

Se ne parla anche su altri siti

Funerali di Papa Francesco: da Trump a Zelensky, ecco chi ci sarà - Sono in programma sabato 26 aprile alle 10 del mattino sul sagrato della basilica di San Pietro le solenni esequie di papa Bergoglio. Arrivano di giorno in giorno le conferme delle presenze di leader mondiali e personalità religiose 🔗vanityfair.it

Trump annuncia la sua presenza ai funerali di Papa Francesco - Il presidente americano Donald Trump annuncia la sua presenza ai funerali di Papa Francesco. Sarà presente con la First Lady, Melania Trump. Trump annuncia la sua presenza ai funerali del Papa Il presidente americano Donald Trump ha annunciato la sua presenza e quella della First Lady, Melania, ai funerali di Papa Francesco. “In segno di […] 🔗periodicodaily.com

Tajani mette in chiaro: “Incontro tra Trump e Ue si farà, ma non a funerali del Papa” - Intanto, proseguono i preparativi per sabato 26 aprile, quando alle 10, alle esequie del Pontefice, saranno presenti circa 200 mila persone, tra cui 170 delegazioni provenienti da tutto il mondo L'articolo Tajani mette in chiaro: “Incontro tra Trump e Ue si farà, ma non a funerali del Papa” proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it