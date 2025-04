Confcommercio eletti i presidenti dei mandamenti Friuli Occidentale e Tresemane

Confcommercio provinciale di Udine per avviare il mandato 2025-2030. Nella sede di viale Alpe Adria a Tavagnacco, nel pomeriggio di giovedì 24 aprile, con commissione elettorale formata da Giuseppe Pavan, Massimiliano Pratesi e Caterina Segat, si è proceduto al rinnovo.

