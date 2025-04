Derby Fermana Samb una sfida storica senza valore di classifica

Fermana e Samb, la prima dopo tantissimo tempo che non avrà alcun valore per la classifica e probabilmente disputata in un Recchioni quasi deserto. Almeno queste sono le indicazioni della vigilia, tra divieti e proteste su entrambi i fronti. Ma resta pur sempre un Derby che negli ultimi anni è stato sempre vissuto tra i professionisti. Un Derby che va in scena per la 35esima volta in campionato nella storia e che per la prima volta si è visto addirittura nel lontano 1932, riproposto fino al 1952 prima di una lunga pausa fino al 2002 quando è tornato protagonista con costanza.Nei 34 incroci ufficiali post 1932 sono ben 19 sono state le vittorie della Samb, 8 i successi dei canarini (di cui uno a tavolino) e 7 i pareggi. Dal 2015 si è ricreato maggiore equilibrio dopo una prima parte degli anni 2000 appannaggio della squadra rossoblù.

