Incendio nel area Ex Salamini vigili del fuoco in azione

Incendio si è sviluppato nell'area Ex Salamini a Parma, a partire dalla prime ore della mattinata di sabato 26 aprile. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco, che sono arrivate anche con alcuni mezzi. Secondo le prime informazioni si sarebbero sviluppate all'interno di uno degli. Parmatoday.it - Incendio nell'area Ex-Salamini: vigili del fuoco in azione Leggi su Parmatoday.it Unsi è sviluppatoExa Parma, a partire dalla prime ore della mattinata di sabato 26 aprile. Sul posto diverse squadre deidel, che sono arrivate anche con alcuni mezzi. Secondo le prime informazioni si sarebbero sviluppate all'interno di uno degli.

Ne parlano su altre fonti

Incendio cassonetti a Sauze d’Oulx, distrutta l’area ecologica all’inizio del paese: l’appello dell’assessore Davide Allemand - Un incendio è divampato nell’area ecologica di Jouvenceaux a Sauze d’Oulx, all’ingresso del paese, e per fortuna le fiamme sono state domate prima che potessero creare ulteriori danni. È accaduto nella serata di martedì 1° aprile. Riferisce il Comune: "I vigili del fuoco non si sono ancora... 🔗torinotoday.it

Incendio nel Milanese, a fuoco un container in un'area di stoccaggio - Un incendio è divampato questa mattina a Limito di Pioltello, in via Dante. Il rogo si è sprigionato all'interno di un'area di stoccaggio di container. I soccorsi sono intervenuti repentinamente: il timore era che il contenuto dei container potesse causare un'esplosione. La chiamata è giunta... 🔗milanotoday.it

Terni, sequestrata l’area dell’incendio all’Ast. Sempre gravi le condizioni dell’operaio ustionato - Terni, 11 marzo 2025 – Mentre restano molto gravi le condizioni dell’operaio 26enne rimasto ustionato nell’incendio avvenuto nella serata di lunedì 10 marzo a Terni nelle acciaierie Ast, Il sostituto procuratore di Terni, Marco Stramaglia ha disposto il sequestro del veicolo interessato dal fuoco e della zona dove è accaduto l'incidente nel quale è rimasto gravemente ustionato il giovane operaio dipendente della società finlandese Tapojärvi. 🔗lanazione.it

Incendio nell'area Ex-Salamini: vigili del fuoco in azione; Incendio doloso all'ex Salamini: le fiamme distruggono un furgone della Parma Trasloschi; Parma, incendio dell'area ex Salamini, il sindaco: Scuole aperte con intervallo in aula; Comunicazione e stampa | Incendio ex Salamini, indicazioni per la cittadinanza. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia