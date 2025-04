Sensi Moratti ricordo un gesto E sulla faccenda Totti l’ho sentito

Sensi, ex AD e poi presidentessa della Roma, ha parlato del rapporto della sua famiglia con Massimo Moratti e poi ritorna sulla faccenda legata a Francesco Totti.EPISODIO DI RISPETTO – Il giorno prima di Inter-Roma, l’ex presidentessa giallorossa Rossella Sensi ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport. La Sensi ricorda l’ottimo rapporto che la sua famiglia aveva con l’allora presidentissimo dell’Inter Massimo Moratti. E a tal proposito ricorda un aneddoto molto rispettoso, a dimostrazione della straordinaria signorilità dell’ex patron nerazzurro. Le parole della Sensi sul buono rapporto con Moratti: «Sì, e non dimentico che quando battemmo l’Inter nella finale di coppa Italia fece suonare il nostro inno allo stadio. Ci siamo sentiti di recente, ha chiamato lui per chiarire un episodio». Inter-news.it - Sensi: «Moratti, ricordo un gesto! E sulla faccenda Totti l’ho sentito» Leggi su Inter-news.it Rossella, ex AD e poi presidentessa della Roma, ha parlato del rapporto della sua famiglia con Massimoe poi ritornalegata a Francesco.EPISODIO DI RISPETTO – Il giorno prima di Inter-Roma, l’ex presidentessa giallorossa Rossellaha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport. Laricorda l’ottimo rapporto che la sua famiglia aveva con l’allora presidentissimo dell’Inter Massimo. E a tal proposito ricorda un aneddoto molto rispettoso, a dimostrazione della straordinaria signorilità dell’ex patron nerazzurro. Le parole dellasul buono rapporto con: «Sì, e non dimentico che quando battemmo l’Inter nella finale di coppa Italia fece suonare il nostro inno allo stadio. Ci siamo sentiti di recente, ha chiamato lui per chiarire un episodio».

