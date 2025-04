Aveva accusato il principe Andrea e imprenditore Epstein si è suicidata Virginia Giuffre

Virginia Giuffre, la donna che Aveva accusato il principe britannico Andrea e l'imprenditore statunitense Jeffrey Epstein di abusi sessuali, si è tolta la vita ieri nella sua fattoria dell'Australia Occidentale. Lo ha reso noto la sua famiglia in una nota nella quale la definisce "una guerriera feroce nella lotta contro gli abusi sessuali e il traffico di esseri umani". "È stata la luce che ha illuminato così tante vittime. Nonostante tutte le avversità che ha dovuto affrontare nella sua vita, ha brillato intensamente. Ci mancherà moltissimo", hanato ufficialmente. La sua addetta stampa, Dini von Mueffling, ha descritto Giuffre come "profondamente affettuosa, saggia e divertente. Adorava i suoi figli e i suoi numerosi animali. Era sempre più preoccupata per me che per se stessa. Iltempo.it - Aveva accusato il principe Andrea e l'imprenditore Epstein: si è suicidata Virginia Giuffre Leggi su Iltempo.it , la donna cheilbritannicoe l'statunitense Jeffreydi abusi sessuali, si è tolta la vita ieri nella sua fattoria dell'Australia Occidentale. Lo ha reso noto la sua famiglia in una nota nella quale la definisce "una guerriera feroce nella lotta contro gli abusi sessuali e il traffico di esseri umani". "È stata la luce che ha illuminato così tante vittime. Nonostante tutte le avversità che ha dovuto affrontare nella sua vita, ha brillato intensamente. Ci mancherà moltissimo", hanato ufficialmente. La sua addetta stampa, Dini von Mueffling, ha descrittocome "profondamente affettuosa, saggia e divertente. Adorava i suoi figli e i suoi numerosi animali. Era sempre più preoccupata per me che per se stessa.

