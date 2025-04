Inzaghi out Arrigo Sacchi Perché criticarlo Ha dato un bel gioco all’Inter e non è più quello della Lazio ha saputo migliorarsi Ma pure Ancelotti è in discussione…

Inzaghi out? Arrigo Sacchi: «Perché criticarlo? Ha dato un bel gioco all’Inter e non è più quello della Lazio, ha saputo migliorarsi. Ma pure Ancelotti è in discussione.» Nelle vesti di opinionista su La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi giudica il lavoro di Simone Inzaghi in vista del finale di stagione, dall’alto di una competenza . Calcionews24.com - Inzaghi out? Arrigo Sacchi: «Perché criticarlo? Ha dato un bel gioco all’Inter e non è più quello della Lazio, ha saputo migliorarsi. Ma pure Ancelotti è in discussione…» Leggi su Calcionews24.com : «? Haun bele non è più, ha. Maè in discussione.» Nelle vesti di opinionista su La Gazzetta dello Sport,giudica il lavoro di Simonein vista del finale di stagione, dall’alto di una competenza .

