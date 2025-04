Papa Francesco perché si parla di miracolo prima del funerale cosa succede

Papa Francesco, perché si parla di "miracolo" prima del funerale: cosa succede – Roma, 26 aprile 2025 – Da morto, Papa Francesco è riuscito nell'impresa che in vita gli era sempre sfuggita: mettere d'accordo i potenti della terra. Almeno per un paio d'ore, giusto il tempo di una cerimonia. A Piazza San Pietro si è consumato un grande spettacolo mondiale, un miscuglio di omaggi solenni, lacrime ben dosate e dichiarazioni d'amore per il Papa che, diciamolo, molti di loro avevano platealmente ignorato, criticato o addirittura ostacolato. L'effetto? Un paradosso grande quanto il colonnato del Bernini che li avvolgeva. Improvvisamente, tutti si sono scoperti ferventi francescani. Tutti devoti, tutti pronti a intonare il coro del "quanto era grande, quanto ci mancherà".

