Ambulanza destinata a paziente oncologica fermata dal set di Gomorra Borrelli Una cosa disumana

Ambulanza, destinata ad una paziente oncologica che vive con l'ossigeno, sarebbe stata fermata da alcune persone che lavorano nella produzione della serie Gomorra, le quali avrebbero detto di aspettare perché stavano girando alcune scene proprio in quel momento. A. Napolitoday.it - Ambulanza destinata a paziente oncologica fermata dal set di Gomorra, Borrelli: "Una cosa disumana" Leggi su Napolitoday.it A San Giovanni a Teduccio un'ad unache vive con l'ossigeno, sarebbe statada alcune persone che lavorano nella produzione della serie, le quali avrebbero detto di aspettare perché stavano girando alcune scene proprio in quel momento. A.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Il consiglio di ChatGBT salva una donna incinta e il suo bimbo: “Mi ha scritto di chiamare un’ambulanza” - La donna all'ottavo mese di gravidanza aveva iniziato ad avvertire strani sintomi e, per curiosità, si era rivolta al chatbot per capirne di più. Dopo una breve interazione, l’intelligenza artificiale le aveva suggerito di misurare la pressione. Il responso non aveva lasciato spazio a dubbi: “Chiama subito un’ambulanza”. Un consiglio decisivo, che ha permesso ai medici di intervenire in tempo e salvare sia il bambino che la madre, rimasta per giorni in bilico tra la vita e la morte. 🔗fanpage.it

Il consiglio di ChatGPT salva una donna incinta e il suo bimbo: “Mi ha scritto di chiamare un’ambulanza” - La donna all'ottavo mese di gravidanza aveva iniziato ad avvertire strani sintomi e, per curiosità, si era rivolta al chatbot per capirne di più. Dopo una breve interazione, l’intelligenza artificiale le aveva suggerito di misurare la pressione. Il responso non aveva lasciato spazio a dubbi: “Chiama subito un’ambulanza”. Un consiglio decisivo, che ha permesso ai medici di intervenire in tempo e salvare sia il bambino che la madre, rimasta per giorni in bilico tra la vita e la morte. 🔗fanpage.it

Sanità, innovazione, prevenzione e centralità del paziente: gli obiettivi strategici - Innovazione, prevenzione, ricerca; sviluppo dell’assistenza sociosanitaria territoriale con particolare riguardo alle persone anziane e fragili; centralità del paziente e promozione della salute, ma anche investimento sul capitale umano e professionale. Sono alcuni degli obiettivi strategici di... 🔗parmatoday.it

Ambulanza destinata a paziente oncologica fermata dal set di Gomorra, Borrelli: Una cosa disumana; Operazioni sanitarie in Ucraina: parte dalla Puglia il team di valutazione. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Ambulanza destinata a paziente oncologica fermata dal set di Gomorra, Borrelli: "Una cosa disumana" - Infine la figlia dell'anziana ha avvertito il deputato Francesco Emilio Borrelli che si è recato sul posto, mentre la donna è stata portata al pronto soccorso di Villa Betania per ulteriori ... 🔗napolitoday.it

Nuovi ambulatori in centro di accoglienza oncologica a Sassari - Una nuova ala ambulatoriale dell'Oncologia medica dell'Aou di Sassari con cinque ambulatori moderni, una stanza per la segreteria, accettazione e studi clinici, un'ampia sala d'attesa e servizi igieni ... 🔗msn.com

Nuovi ambulatori nel centro di accoglienza oncologica a Sassari - Cinque ambulatori moderni, una stanza per la segreteria, accettazione e studi clinici, un'ampia sala d'attesa e servizi igienici a norma, tutti progettati per garantire accoglienza e continuità nell'i ... 🔗rainews.it