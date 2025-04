Antonio Calabro celebra il successo storico della Carrarese e punta alla salvezza

della piazza". Antonio Calabro (nella foto con Chicco Evani) a fine partita non nasconde l'importanza di questo storico successo."Arrivare a 41 punti a quattro giornate dalla fine con 6 punti di vantaggio sui play-out – ha spiegato il tecnico della Carrarese – è un risultato notevole ma non abbiamo ancora fatto niente. Quanti punti saranno necessari per salvarsi? Forse 44. C'è da dare merito a questi ragazzi straordinari che anche nelle difficoltà non si sono mai disuniti, ad una società sempre presente ed accanto allo staff tecnico, a questi tifosi eccezionali e che spero non prendano mai il virus della "puzza sotto il naso". Il gol in avvio è stato meritato perché abbiamo iniziato a spron battuto con geometrie belle ma a volte un po' superficiali al limite dell'area che hanno permesso a loro di prendere coraggio".

Antonio Calabro: "Amarezza per il pareggio della Carrarese contro il Catanzaro" - Non nasconde qualche recriminazione Antonio Calabro (nella foto) per il risultato maturato allo stadio dei Marmi. "Se da una parte c'è la consapevolezza di aver portato a casa un risultato di parità in rimonta contro una grossa squadra – ha spiegato in sala stampa il tecnico della Carrarese – se guardo la partita a 360 gradi c'è amarezza perché la mia squadra ha fatto una prestazione straordinaria per gran parte dei 95 minuti e si è permessa di sbagliare solo due uscite.

