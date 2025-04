Cosimo I innovatore o despota opportunista

Cosimo I come innovatore.Figlio di “quell’assassino” Giovanni dalle Bande Nere – condottiero impulsivo e attaccabrighe – Cosimo venne nominato Duca di Firenze dopo l’assassinio di Alessandro de’ Medici, per mano di Lorenzino de’ Medici, appartenente anch’egli al ramo popolano della famiglia. Le grandi famiglie fiorentine, illudendosi che la giovane età di Cosimo permettesse loro di controllare il potere attraverso il Consiglio dei Quarantotto, si dovettero presto ricredere. Già nel primo anno di governo, infatti, Cosimo affrontò la rivolta di Filippo Strozzi, fuoriuscito da Firenze con l’appoggio della Francia e di alcune città vicine. Lortica.it - Cosimo I, innovatore o despota opportunista!? Leggi su Lortica.it Ieri mattina, durante il nostro circuito culturale nell’antica Arezzo, sotto le Logge Vasariane (progettate da Giorgio Vasari, ma la cui costruzione non fu da lui diretta), una guida turistica raccontava a un folto gruppo di visitatori la figura diI come.Figlio di “quell’assassino” Giovanni dalle Bande Nere – condottiero impulsivo e attaccabrighe –venne nominato Duca di Firenze dopo l’assassinio di Alessandro de’ Medici, per mano di Lorenzino de’ Medici, appartenente anch’egli al ramo popolano della famiglia. Le grandi famiglie fiorentine, illudendosi che la giovane età dipermettesse loro di controllare il potere attraverso il Consiglio dei Quarantotto, si dovettero presto ricredere. Già nel primo anno di governo, infatti,affrontò la rivolta di Filippo Strozzi, fuoriuscito da Firenze con l’appoggio della Francia e di alcune città vicine.

