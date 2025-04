Terranuova Traiana Figline sfida decisiva per evitare la retrocessione

Terranuova Traiana-Figline, in programma domani allo stadio Matteini. La penultima di campionato, l’ultima di fronte al pubblico casalingo. Una sfida che si preannuncia decisiva per i ragazzi di Becattini. "In una partita ci giochiamo un’intera stagione - afferma Sacconi - ci siamo preparati al meglio e ci faremo trovare pronti. Faremo valere la nostra forza, il nostro lavoro e i sacrifici che abbiamo fatto durante l’anno. Con il Figline, siamo le squadre più vicine alla retrocessione diretta, quindi l’obiettivo è quello di conquistare il bottino pieno". La squadra si è allenata in serenità per tutta la settimana, ma il peso di ogni partita adesso si fa sentire."Con la Flaminia non abbiamo fatto una bella prestazione, sia per demeriti nostri, sia per la bravura degli avversari, che sono una squadra molto valida. Sport.quotidiano.net - Terranuova Traiana-Figline: sfida decisiva per evitare la retrocessione Leggi su Sport.quotidiano.net "Una partita che vale tanto, un playout anticipato". Alessio Sacconi tiene gli occhi puntati su, in programma domani allo stadio Matteini. La penultima di campionato, l’ultima di fronte al pubblico casalingo. Unache si preannunciaper i ragazzi di Becattini. "In una partita ci giochiamo un’intera stagione - afferma Sacconi - ci siamo preparati al meglio e ci faremo trovare pronti. Faremo valere la nostra forza, il nostro lavoro e i sacrifici che abbiamo fatto durante l’anno. Con il, siamo le squadre più vicine alladiretta, quindi l’obiettivo è quello di conquistare il bottino pieno". La squadra si è allenata in serenità per tutta la settimana, ma il peso di ogni partita adesso si fa sentire."Con la Flaminia non abbiamo fatto una bella prestazione, sia per demeriti nostri, sia per la bravura degli avversari, che sono una squadra molto valida.

Le notizie più recenti da fonti esterne

La Robur si concentra sul recupero. Sabato arriva il Terranuova Traiana - Ultimi giorni di preparazione per la Robur che sabato sarà impegnata nel posticipo della 27ma giornata di campionato con il Terranuova Traiana. I bianconeri, visti anche i risultati scaturiti dagli altri campi da gioco (il Seravezza ha perso e la Fulgens Foligno ha pareggiato, così come il Grosseto al momento quarto), hanno la possibilità di avvicinarsi ulteriormente al secondo posto. Anche stavolta, come sempre, del resto, dall’inizio della stagione, mister Magrini dovrà fare i conti con le assenze. 🔗sport.quotidiano.net

Serie D | Terranuova Traiana-Livorno 1-1, le pagelle: Bonassi firma la rete che vale la promozione - Il Livorno pareggia 1-1 sul campo del Terranuova Traiana e festeggia la promozione in serie C. Un pareggio che complice la sconfitta del Foligno proietta gli amaranto nel calcio professionistico. Cardelli 6: giornata inoperosa, incolpevole sul gol subito. D'Ancona 5,5: si perde malamente... 🔗livornotoday.it

Serie D. Montevarchi con il Trestina. Terranuova Traiana a Poggibonsi - Arezzo, 11 aprile 2025 – E’ un match che potrebbe valere la salvezza. Domenica prossima allo stadio Gastone Brilli Peri sarà di scena lo Sporting Trestina in una gara decisiva. In caso di successo, per il Montevarchi si aprirebbero le porte della salvezza che, anche se non ufficiale, si avvicinerebbe in maniera sensibile anche senza passare dalla lotteria dei playout. E quindi una partita da dentro o fuori, anche perché si tratta di uno scontro diretto. 🔗sport.quotidiano.net

Terranuova Traiana sfida Figline: Mannella cerca i 3 punti per i playout; Domenica la sfida con il Terranuova Traiana, l’attesa del tecnico del Figline Loris Beoni; Ciganda Forni e Tascini danno altro ossigeno alla Flaminia che batte 2-0 il Terranuova Traiana; Poggibonsi sfida Figline: spareggio cruciale per la salvezza in Serie D. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Terranuova Traiana sfida Figline: Mannella cerca i 3 punti per i playout - Leonardo Mannella guida il Terranuova Traiana contro il Figline per assicurarsi i playout. Sfida decisiva per la permanenza in categoria. 🔗lanazione.it

Domenica la sfida con il Terranuova Traiana, l’attesa del tecnico del Figline Loris Beoni - Quella di domenica prossima sarà una partita di importanza fondamentale per il Figline: i valdarnesi infatti, impegnati in casa del Terranuova Traiana, sono al penultimo posto e in caso di sconfitta, ... 🔗valdarnopost.it

Le sensazioni d capitan Sacconi e mister Becattini in vista della partita di domenica con il Figline - Per il Terranova Traiana la partita di domenica in casa con il Figline rappresenta un appuntamento cruciale da non fallire assolutamente, per evitare di scendere al penultimo posto. “Si tratta di una ... 🔗valdarnopost.it