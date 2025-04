Rinnovo Svilar si tratta a oltranza un’altra big inglese fa tremare la Roma

Roma sarà lì, la mente invece ad un match contro l’Inter dai mille significati, che serve come l’aria alla squadra per alimentare le residue chance di agguantare il piazzamento Champions. Servirà dare di più rispetto alle ultime uscite, soprattutto in fase propositiva, oltre alla solita ottima difesa (8 gol subiti nelle ultime 15 di campionato), diretta da un Mile Svilar sul quale abbiamo ormai terminato gli aggettivi. E a che punto è la situazione Rinnovo?La fiducia di Ranieri e Ghisolfi non era mai venuta meno su tale argomento, e da qualche giorno si è registrata una brusca accelerata nelle operazioni: si tratta a oltranza col belga, con il nuovo ingaggio che balla tra la richiesta di 4 e l’offerta di 3 della Roma, e dunque, visti anche i buoni rapporti e la volontà del giocatore di proseguire nella capitale, un accordo a metà via non dovrebbe costituire un grosso problema. Sololaroma.it - Rinnovo Svilar, si tratta a oltranza: un’altra big inglese fa tremare la Roma Leggi su Sololaroma.it L’alba di un giorno che, almeno in Italia, non vedrà sport, per permettere al paese l’ultimo saluto a Papa Francesco. Il cuore disarà lì, la mente invece ad un match contro l’Inter dai mille significati, che serve come l’aria alla squadra per alimentare le residue chance di agguantare il piazzamento Champions. Servirà dare di più rispetto alle ultime uscite, soprattutto in fase propositiva, oltre alla solita ottima difesa (8 gol subiti nelle ultime 15 di campionato), diretta da un Milesul quale abbiamo ormai terminato gli aggettivi. E a che punto è la situazione?La fiducia di Ranieri e Ghisolfi non era mai venuta meno su tale argomento, e da qualche giorno si è registrata una brusca accelerata nelle operazioni: sicol belga, con il nuovo ingaggio che balla tra la richiesta di 4 e l’offerta di 3 della, e dunque, visti anche i buoni rapporti e la volontà del giocatore di proseguire nella capitale, un accordo a metà via non dovrebbe costituire un grosso problema.

