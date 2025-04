Incendio doloso al ex Salamini le fiamme distruggono un furgone della Parma Trasloschi

Incendio, di probabile origine dolosa, ha completamente distrutto un furgone della Parma Traslochi, che si era parcheggiato all'interno dell'area Ex Salamini a Parma, all'interno di una galleria chiusa.Le fiamme si sono sviluppate verso le ore 6 della mattinata di sabato 26 aprile. Il rogo.

