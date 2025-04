Stefano Tempesti annuncia il ritiro addio alla pallanuoto dopo una carriera leggendaria

ritiro potesse suscitare tanto clamore. In queste ore mi sono arrivati tantissimi messaggi. Ma è appena terminata la regular season, abbiamo appena giocato con il Posillipo e penso sia doveroso, a questo punto: ho deciso, insieme alle persone a me più care, che questo sarà il mio ultimo anno, la mia ultima stagione da atleta professionista. È una scelta che prendo con una grande serenità d’animo". E’ così che Stefano Tempesti ha anticipato l’intenzione di ritirarsi: al termine della stagione in corso, appenderà la calottina al chiodo. A quasi 46 anni il portiere di Prato è pronto a dire basta. Lo ha fatto sapere il diretto interessato, preannunciando nelle scorse ore il proprio ritiro dall’agonismo su Instagram. Che si concretizzerà fra poche settimane, ponendo così fine ad una carriera ultratrentennale da numero uno che lo issa a tutti gli effetti fra le leggende della pallanuoto mondiale (anche solo per le cinque Olimpiadi disputate): parlano per lui già solo le 300 presenze in Nazionale e le due medaglie olimpiche (argento a Londra 2012 e bronzo a Rio 2016) oltre all’oro mondiale di Shanghai 2011. Sport.quotidiano.net - Stefano Tempesti annuncia il ritiro: l'addio alla pallanuoto dopo una carriera leggendaria Leggi su Sport.quotidiano.net "Non credevo, in tutta sincerità, che l’annuncio del miopotesse suscitare tanto clamore. In queste ore mi sono arrivati tantissimi messaggi. Ma è appena terminata la regular season, abbiamo appena giocato con il Posillipo e penso sia doveroso, a questo punto: ho deciso, insieme alle persone a me più care, che questo sarà il mio ultimo anno, la mia ultima stagione da atleta professionista. È una scelta che prendo con una grande serenità d’animo". E’ così cheha anticipato l’intenzione di ritirarsi: al termine della stagione in corso, appenderà la calottina al chiodo. A quasi 46 anni il portiere di Prato è pronto a dire basta. Lo ha fatto sapere il diretto interessato, prendo nelle scorse ore il propriodall’agonismo su Instagram. Che si concretizzerà fra poche settimane, ponendo così fine ad unaultratrentennale da numero uno che lo issa a tutti gli effetti fra le leggende della pnuoto mondiale (anche solo per le cinque Olimpiadi disputate): parlano per lui già solo le 300 presenze in Nazionale e le due medaglie olimpiche (argento a Londra 2012 e bronzo a Rio 2016) oltre all’oro mondiale di Shanghai 2011.

