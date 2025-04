Inter Roma Inzaghi ritrova Dumfries e Zielinski Thuram invece…

Inter Roma, Inzaghi ritrova Dumfries e Zielinski? Thuram invece può rientrare col Barcellona. Le ultime da AppianoCosi l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport su rientri degli infortunati in casa Inter, in vista della sfida di domani contro la Roma:LE ULTIME IN VISTA DELLA Roma «Buone notizie per Inzaghi in vista di questo delicatissimo finale di stagione: Dumfries e Zielinski sono finalmente recuperati. Ieri idue si sono allenati ingruppo e torneranno a disposizione per la sfida di domani alle 15 contro la Roma a SanSiro. L’unico indisponibile, a questo punto, è Thuram, che proverà a esserci mercoledì sera a Barcellona. Oltre al francese, domani Inzaghi dovrà rinunciare anche a Bastoni e Mkhitaryan, squalificati: a prendere il posto dell’armeno sarà Frattesi, mentre per il sostituto di Bastoni il tecnico valuta due opzioni. Internews24.com - Inter Roma, Inzaghi ritrova Dumfries e Zielinski? Thuram invece… Leggi su Internews24.com invece può rientrare col Barcellona. Le ultime da AppianoCosi l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport su rientri degli infortunati in casa, in vista della sfida di domani contro la:LE ULTIME IN VISTA DELLA«Buone notizie perin vista di questo delicatissimo finale di stagione:sono finalmente recuperati. Ieri idue si sono allenati ingruppo e torneranno a disposizione per la sfida di domani alle 15 contro laa SanSiro. L’unico indisponibile, a questo punto, è, che proverà a esserci mercoledì sera a Barcellona. Oltre al francese, domanidovrà rinunciare anche a Bastoni e Mkhitaryan, squalificati: a prendere il posto dell’armeno sarà Frattesi, mentre per il sostituto di Bastoni il tecnico valuta due opzioni.

Inter Roma, l’ex nerazzurro sicuro: «Siamo realisti, Inzaghi dovrà capire se…» - di RedazioneInter Roma di Serie A si avvicina e l’ex giocatore nerazzurro non usa giri di parole, ecco cosa dovrà capire davvero mister Inzaghi verso il match Inter Roma è alle porte. Lo sa bene Simone Inzaghi, così come Aldo Serena. L’ex giocatore ha parlato al Corriere della Sera del momento dei nerazzurri. Un breve passaggio: INTER ROMA LE PAROLE DI SERENA – «La Roma? Una tappa fondamentale, bisogna essere realisti: con le energie in riserva il mister deve essere lucido a costruire la vittoria nel primo tempo per poi conservarla nel secondo. 🔗internews24.com

Inter Roma rinviata, retroscena Inzaghi: «Non si è sentito tutelato, i nerazzurri avrebbero preferito…» - di RedazioneInter Roma è stata rinviata dopo la scomparsa di Papa Francesco, ecco spuntare il retroscena in casa dei nerazzurri, Simone Inzaghi… Inter Roma è stata rinviata ‘a causa’ della triste scomparsa di Papa Francesco e dei consequenziali funerali. Per questo il match di Serie A si giocherà domenica 27 aprile alle ore 15 al posto che (come inizialmente programmata) questo sabato alle 18 in punto. 🔗internews24.com

Zalewski Inter, Inzaghi ha deciso: sarà riscattato dalla Roma, ecco cifra e data per il colpo - di RedazioneZalewski Inter, alla fine Simone Inzaghi sembra aver deciso sull’esterno nerazzurro, sarà riscattato dalla Roma, ecco cifra e data Zalewski Inter, il futuro – più che giallorosso – sembra nerazzurro per il giovane esterno di Simone Inzaghi. Come riportato da La Gazzetta dello Sport questa mattina in edicola il club meneghino sarebbe ormai deciso a riscattare il giocatore attualmente in prestito dalla Roma. 🔗internews24.com

Inter, una buona notizia: Inzaghi ritrova Dumfries e Zielinski per la sfida con la Roma - Milano – Buone notizie dall'infermeria per Simone Inzaghi. Il tecnico, nella prima vera seduta di allenamento dopo la sconfitta nel derby di mercoledì, ha ritrovato in gruppo Denzel Dumfries e Piotr Z ... 🔗informazione.it

Inter-Roma: Inzaghi recupera Dumfries e Zielinski, Arnautovic in attacco con Lautaro Martinez - Simone Inzaghi contro la Roma non disporrà degli squalificati Bastoni e Mkhitrayan e l’infortunato Thuram. Arnautovic farà coppia con Lautaro. Recuperati Dumfries e Zielinski. Le probabili formazioni ... 🔗fanpage.it

Inter-Roma, partita decisiva: Ranieri insegue la Champions, Inzaghi lo scudetto - Diciassette, tutte d’un fiato. Senza una sconfitta, che nei primi mesi della stagione era pure una brutta abitudine: 12 vittorie e 5 pari, questo il gran passo della Roma di Claudio ... 🔗ilmessaggero.it