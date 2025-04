Domenica al voto per le elezioni provinciali ma alle urne solo sindaci e consiglieri un solo seggio a Palazzo dei Leoni

elezioni. Ma senza cittadini al voto ma solo consiglieri e sindaci di tutta la provincia impegnati per la prima consultazione del nuovo consiglio metropolitano che prenderà il posto dell'ex giunta provinciale prima dell'abolizione. Gli esponenti politici avranno il. Messinatoday.it - Domenica al voto per le elezioni provinciali ma alle urne solo sindaci e consiglieri, un solo seggio a Palazzo dei Leoni Leggi su Messinatoday.it Ventiquattrore e saranno. Ma senza cittadini almadi tutta la provincia impegnati per la prima consultazione del nuovo consiglio metropolitano che prenderà il posto dell'ex giunta provinciale prima dell'abolizione. Gli esponenti politici avranno il.

