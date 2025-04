Zelensky a Roma per Papa Francesco possibile incontro con Trump

Zelensky è a Roma. Il presidente ucraino è arrivato oggi per partecipare ai funerali di Papa Francesco. "Volodymyr Zelensky e la first lady Olena Zelenska prenderanno parte alla cerimonia", ha annunciato il portavoce Sergei Nykyforov dopo che ieri sera lo stesso Zelensky aveva dichiarato di non essere certo di potersi recare nella . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) – Volodymyrè a. Il presidente ucraino è arrivato oggi per partecipare ai funerali di. "Volodymyre la first lady Olena Zelenska prenderanno parte alla cerimonia", ha annunciato il portavoce Sergei Nykyforov dopo che ieri sera lo stessoaveva dichiarato di non essere certo di potersi recare nella .

