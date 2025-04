Funerali del Papa il libretto della funzione

Papa Francesco, presieduta dal cardinale Giovanni Battista Re, decano del Collegio Cardinalizio, avrà inizio alle ore 10:00. Alla cerimonia parteciperanno oltre 200.000 fedeli e 166 delegazioni internazionali, tra cui 50 capi di Stato e 10 sovrani regnanti. Al termine della funzione, il feretro verrà traslato in corteo a passo d’uomo fino . Funerali del Papa: il libretto della funzione Il Blog di Giò. Leggi su Ilblogdigio.it La Messa esequiale diFrancesco, presieduta dal cardinale Giovanni Battista Re, decano del Collegio Cardinalizio, avrà inizio alle ore 10:00. Alla cerimonia parteciperanno oltre 200.000 fedeli e 166 delegazioni internazionali, tra cui 50 capi di Stato e 10 sovrani regnanti. Al termine, il feretro verrà traslato in corteo a passo d’uomo fino .del: ilIl Blog di Giò.

