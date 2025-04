A destra piangono un papa che fino a ieri hanno crocifisso

hanno infilato nei fianchi di chi piangono. La morte di papa Francesco si è trasformata nell’ultimo paradosso di una maggioranza di governo che, tra il parlamento e i talk show, versa lacrime e parole di stima per quel pontefice che per oltre 10 anni ha subìto una sequela di insulti, dileggi e accuse proprio da chi ora ne elogia il coraggio e la visione.La premier parla di «grande lezione» di Bergoglio, ma sui migranti?Non è soltanto questione di memoria corta. È strategia politica. Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Antonio Tajani: tutti in fila, inappuntabili nelle dichiarazioni di lutto, ma con le mani sporche di polemica. Lettera43.it - A destra piangono un papa che fino a ieri hanno crocifisso Leggi su Lettera43.it Ci sono lutti che si trasformano in palcoscenici. Cordogli che sembrano conferenze stampa. E ci sono governi che, mentre depongono corone di fiori, cercano di nascondere le spine cheinfilato nei fianchi di chi. La morte diFrancesco si è trasformata nell’ultimo paradosso di una maggioranza di governo che, tra il parlamento e i talk show, versa lacrime e parole di stima per quel pontefice che per oltre 10 anni ha subìto una sequela di insulti, dileggi e accuse proprio da chi ora ne elogia il coraggio e la visione.La premier parla di «grande lezione» di Bergoglio, ma sui migranti?Non è soltanto questione di memoria corta. È strategia politica. Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Antonio Tajani: tutti in fila, inappuntabili nelle dichiarazioni di lutto, ma con le mani sporche di polemica.

