Venticinque aprile alle celebrazioni sono i giovani a parlare

celebrazioni del Venticinque aprile a Udine. La Storia locale e quella nazionale si intrecciano negli interventi del sindaco Alberto Felice De Toni ed in quelli degli studenti che hanno parlato dal podio di piazza Libertà, nella ricorrenza degli ottant'anni dalla. Udinetoday.it - Venticinque aprile, alle celebrazioni sono i giovani a parlare Leggi su Udinetoday.it La pioggia non ferma ledela Udine. La Storia locale e quella nazionale si intrecciano negli interventi del sindaco Alberto Felice De Toni ed in quelli degli studenti che hanno parlato dal podio di piazza Libertà, nella ricorrenza degli ottant'anni dalla.

