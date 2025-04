Ato3 una liquidazione lunga 15 anni e ancora non conclusa un perito valuterà i beni

anni fa per gestire i rifiuti. Anche quello del capoluogo dovrebbe scomparire ma ancora non è così. Il Comune, socio unico dell'ambito territoriale ottimale, ha pubblicato una manifestazione. Messinatoday.it - Ato3, una liquidazione lunga 15 anni e ancora non conclusa: un perito valuterà i beni Leggi su Messinatoday.it Non ci sarà più spazio per il mantenimento degli Ato, gli enti creati dal governo Cuffaro più di ventifa per gestire i rifiuti. Anche quello del capoluogo dovrebbe scomparire manon è così. Il Comune, socio unico dell'ambito territoriale ottimale, ha pubblicato una manifestazione.

