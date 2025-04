Melania Trump un compleanno in silenzio a Roma per salutare Papa Francesco

compleanno, partecipa ai funerali di Papa Francesco a Roma insieme al marito Donald. Cattolica praticante e riservata sulla sua fede, Melania considera un onore essere presente alla cerimonia, ricordando il legame personale nato nel 2017 Vanityfair.it - Melania Trump: un compleanno in silenzio a Roma, per salutare Papa Francesco Leggi su Vanityfair.it La First Lady americana, nel giorno del suo 55esimo, partecipa ai funerali diinsieme al marito Donald. Cattolica praticante e riservata sulla sua fede,considera un onore essere presente alla cerimonia, ricordando il legame personale nato nel 2017

