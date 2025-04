Temporale si abbatte sul Lodigiano alberi caduti e super lavoro per i vigili del fuoco

Temporale si abbatte sul Lodigiano, raffica di emergenze. Il bilancio del super lavoro svolto, nella serata del 25 e nella notte a cavallo con oggi sabato 26 aprile, è di molti interventi. Tutti dovuti principalmente al maltempo. Si contano due alberi caduti, tegole pericolanti, un ascensore bloccato, un dissesto, l'investimento mortale di un animale. super lavoro per i vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi e dei distaccamenti di Casalpusterlengo e Sant'Angelo Lodigiano. Alle 19.15, in un edificio di Lodi, in via Oldrado da Ponte, una donna è stata liberata perché rimasta chiusa in un ascensore.Gli interventi Alle 19.20 e poi ancora alle 21 sono caduti due alberi, bloccando la carreggiata di due arterie stradali lodigiane. I pompieri hanno quindi dovuto rimuovere le piante, per ripristinaare il passaggio ai veicoli. Ilgiorno.it - Temporale si abbatte sul Lodigiano, alberi caduti e super lavoro per i vigili del fuoco Leggi su Ilgiorno.it Lodi, 26 aprile 2025 – Violentosisul, raffica di emergenze. Il bilancio delsvolto, nella serata del 25 e nella notte a cavallo con oggi sabato 26 aprile, è di molti interventi. Tutti dovuti principalmente al maltempo. Si contano due, tegole pericolanti, un ascensore bloccato, un dissesto, l'investimento mortale di un animale.per ideldel comando provinciale di Lodi e dei distaccamenti di Casalpusterlengo e Sant'Angelo. Alle 19.15, in un edificio di Lodi, in via Oldrado da Ponte, una donna è stata liberata perché rimasta chiusa in un ascensore.Gli interventi Alle 19.20 e poi ancora alle 21 sonodue, bloccando la carreggiata di due arterie stradali lodigiane. I pompieri hanno quindi dovuto rimuovere le piante, per ripristinaare il passaggio ai veicoli.

