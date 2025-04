Il mondo a Roma per l’addio a Francesco la DIRETTA dei funerali del Papa

mondo si ferma per l’addio a Papa Francesco.Inizia alle 10 di oggi, 26 aprile, la celebrazione dei funerali del pontefice, morto all’alba di lunedì 21 aprile all’età di 88 anni.Sarà presieduta dal cardinale decano Giovanni. Ternitoday.it - Il mondo a Roma per l’addio a Francesco, la DIRETTA dei funerali del Papa Leggi su Ternitoday.it Oltre centosessanta delegazioni, più di duecentomila persone: ilsi ferma per.Inizia alle 10 di oggi, 26 aprile, la celebrazione deidel pontefice, morto all’alba di lunedì 21 aprile all’età di 88 anni.Sarà presieduta dal cardinale decano Giovanni.

Cosa riportano altre fonti

