Retegui o Lookman dall’Atalanta la Juventus ha scelto

Retegui e Lookman può vestire la maglia della Juventus: ecco chi tra i due passerà in bianconero nei piani del clubTra le difficoltà più evidenti della Juventus attuale, che in questa stagione sta facendo assai fatica anche solo a raggiungere il quarto posto, la crisi dell’attacco bianconero, che non riesce a segnare molto, anzi. 49 gol realizzati in campionato, ben sette squadre al momento hanno fatto meglio della squadra che è stata di Thiago Motta e ora è di Tudor, nonostante in teoria il talento in attacco non manchi.Vlahovic era riuscito a realizzare un buon numero di reti nella prima parte dell’annata, per poi fermarsi, anche perché finito in panchina. L’impatto di Kolo Muani era stato devastante, ma dopo i cinque gol iniziali in tre gare non segna da due mesi e mezzo. Il serbo e il francese per vari motivi sono comunque destinati ad andare via e la Juventus dunque deve già cercare chi prenderà il loro posto. Rompipallone.it - Retegui o Lookman dall’Atalanta: la Juventus ha scelto Leggi su Rompipallone.it Uno trapuò vestire la maglia della: ecco chi tra i due passerà in bianconero nei piani del clubTra le difficoltà più evidenti dellaattuale, che in questa stagione sta facendo assai fatica anche solo a raggiungere il quarto posto, la crisi dell’attacco bianconero, che non riesce a segnare molto, anzi. 49 gol realizzati in campionato, ben sette squadre al momento hanno fatto meglio della squadra che è stata di Thiago Motta e ora è di Tudor, nonostante in teoria il talento in attacco non manchi.Vlahovic era riuscito a realizzare un buon numero di reti nella prima parte dell’annata, per poi fermarsi, anche perché finito in panchina. L’impatto di Kolo Muani era stato devastante, ma dopo i cinque gol iniziali in tre gare non segna da due mesi e mezzo. Il serbo e il francese per vari motivi sono comunque destinati ad andare via e ladunque deve già cercare chi prenderà il loro posto.

Approfondimenti da altre fonti

Lookman Juve, si accende il mercato attorno all’attaccante! Il prezzo fissato dall’Atalanta e la concorrenza: tutte le novità - di Redazione JuventusNews24Lookman Juve, si accende il mercato attorno all’attaccante: il prezzo fissato dall’Atalanta e la concorrenza, ultime dopo il caso scoppiato a Bergamo A Bergamo è scoppiato in queste ultime settimane il caso Lookman. Tuttomercatoweb ha provato a fare il punto su quanto sappiamo ad oggi e soprattutto su quello che potrebbe succedere nei prossimi mesi. La situazione è intricata e tutto lascia pensare a una sua partenza in estate. 🔗juventusnews24.com

Con Lookman è tutta un’altra Atalanta. Zappacosta e Retegui, gol e assist - Le pagelle di Empoli-Atalanta Carnesecchi 6.5 – Un paio di buoni interventi nella prima mezz’ora per evitare grattacapi. Giallo finale per proteste evitabile sullo 0-4. Posch 7 – Sempre aggressivo in avanti, non dà respiro a Esposito. Ed è un fattore determinante anche dentro l’area avversaria. Djimsiti 7 – Sfiora il gol di testa, trova l’assist. Dietro giganteggia. (63’ Toloi ng) Kolasinac 7 – Cala subito la sbarra: dalle sue parti non si passa mai. 🔗bergamonews.it

Lookman Juve, dall’Inghilterra rilanciano: in arrivo questa super offerta per l’Atalanta! Le ultimissime sull’attaccante - di Redazione JuventusNews24Lookman Juve, dall’Inghilterra rilanciano: in arrivo questa super offerta per l’Atalanta! Le ultimissime sull’attaccante che lascerà Bergamo in estate Direttamente dall’Inghilterra arrivano aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda Ademola Lookman, attaccante di proprietà dell’Atalanta che in estate dovrebbe mettere la parola fine sulla sua avventura a Bergamo. 🔗juventusnews24.com

Capriotti: Cambiaso potrebbe essere il sacrificato. Marcus Thuram alla Juventus? Più probabile...; La Juve massacrata e umiliata dall'Atalanta che segna 4 gol - Thiago al capolinea; Gazzetta - Attacco Juventus, stuzzica Retegui. E c'è anche l'idea Lucca, le ultime; Atalanta, così sei una vera Dea: poker allo Stadium. Juve, altra figuraccia e tifosi furibondi. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ts: “Juventus, non solo Lookman: per l’attacco avanza anche Retegui” - L'attacco dell'Atalanta piace, e tanto, alla Juventus: che potrebbe pensare di ricomporlo in bianconero, la prossima ... 🔗calcioatalanta.it

Retegui, il colpo a zero, il top e la sorpresa: la Juve sceglie il nuovo bomber - Tra il club bianconero e Vlahovic le strade sono destinate a separarsi in estate. Kolo Muani si gioca il futuro in cinque partite ... 🔗tuttosport.com

Pagina 3 | Retegui, il colpo a zero, il top e la sorpresa: la Juve sceglie il nuovo bomber - Tra il club bianconero e Vlahovic le strade sono destinate a separarsi in estate. Kolo Muani si gioca il futuro in cinque partite ... 🔗tuttosport.com