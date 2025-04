La Vigor Senigallia si prepara al derby decisivo per la salvezza

Vigor chiama a raccolta il popolo rossoblu. C'è un conto da chiudere e per quanto la spinta della curva, della gente di Senigallia, sia forte, molto dipenderà dai ragazzi di Antonioli. Serviranno concentrazione, determinazione e voglia di vincere al cospetto di una rivale che di certo non regalerà nulla: il sogno playoff del Fossombrone è alla portata, il testa a testa con l'Ancona più vivo che mai, in sostanza la compagine di Fucili non ha alcuna intenzione di tirarsi indietro.Per ora non trapela nulla dall'ambiente rossoblu, ad oggi gli unici indisponibili risultano: Rotondo, che ha chiuso anzitempo la stagione a causa della rottura del perone, Beu a causa della lunga squalifica che lo estromette dal rush finale e Mori. Poco altro traspare, mister Mauro Antonioli è assorto nei suoi pensieri, sta cercando la Vigor migliore e sfrutterà ogni secondo a sua disposizione per raggiungere un successo che significa salvezza.

