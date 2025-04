Medicina riminese in lutto è morto il cardiologo Antonio Destro

Medicina riminese in lutto per la scomparsa, a 74 anni del cardiologo Antonio Destro. Il medico è morto giovedì e i funerali si svolgeranno sabato alle ore 15 con rito civile presso la Sala del Commiato del Tempio Crematorio di Rimini.La salma resterà nella camera mortuaria del cimitero. Riminitoday.it - Medicina riminese in lutto: è morto il cardiologo Antonio Destro Leggi su Riminitoday.it inper la scomparsa, a 74 anni del. Il medico ègiovedì e i funerali si svolgeranno sabato alle ore 15 con rito civile presso la Sala del Commiato del Tempio Crematorio di Rimini.La salma resterà nella camera mortuaria del cimitero.

