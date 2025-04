Mercati settimana positiva per l’immobiliare con schiarite su dazi e Fed

settimana di moderati guadagni per i titoli del comparto immobiliare, quotati a Piazza Affari e, in Europa, grazie alle schiarite sul fronte della guerra commerciale, dopo che il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato che i dazi sulle merci cinesi saranno presto “decisamente” più bassi. Il Tycoon ha detto inoltre di non avere alcun piano per licenziare il Presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, eventualità che aveva condizionato molto il corso degli indici azionari mondiali. A dare impulso continua anche l’ultimo taglio dei tassi da parte della BCE, che avrà un effetto positivo sul costo dei mutui, rendendo più convenienti gli acquisti di case.L’andamento del settore in BorsaIl settore immobiliare sulla piazza milanese ha vissuto una settimana rialzista con l’indice FTSE Italia All Share Real Estate che porta a casa una salita dello 0,7%. Quifinanza.it - Mercati: settimana positiva per l’immobiliare con schiarite su dazi e Fed Leggi su Quifinanza.it Si chiude unadi moderati guadagni per i titoli del comparto immobiliare, quotati a Piazza Affari e, in Europa, grazie allesul fronte della guerra commerciale, dopo che il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato che isulle merci cinesi saranno presto “decisamente” più bassi. Il Tycoon ha detto inoltre di non avere alcun piano per licenziare il Presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, eventualità che aveva condizionato molto il corso degli indici azionari mondiali. A dare impulso continua anche l’ultimo taglio dei tassi da parte della BCE, che avrà un effetto positivo sul costo dei mutui, rendendo più convenienti gli acquisti di case.L’andamento del settore in BorsaIl settore immobiliare sulla piazza milanese ha vissuto unarialzista con l’indice FTSE Italia All Share Real Estate che porta a casa una salita dello 0,7%.

