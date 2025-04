Recupero Atalanta Lecce a rischio Lecce chiede rinvio per lutto

Recupero di Atalanta-Lecce previsto per domani sera è a rischio. Il Lecce starebbe valutando di non partire per Bergamo e avrebbe avviato un braccio di ferro dagli esiti imprevedibili con la Lega di Serie A, per chiedere un ulteriore rinvio del match del Gewiss.Per tutta la giornata di ieri si sono rincorse voci del malcontento dei salentini per lo spostamento della partita di sole 48 ore, da venerdì a domenica sera. Troppo poco tempo per provare a smaltire il dolore e lo choc generato tra i giocatori dall’improvvisa scomparsa del 47enne masso fisioterapista Graziano Fiorita.Ieri i giocatori giallorossi sono stati a riposo, stamattina svolgeranno una seduta rifinitura. La società salentina sembra voler tenere il punto, pronta a non far imbarcare la squadra per Bergamo.La formazione allenata da Marco Giampaolo (nella foto) rischia, però, di pagare un conto salatissimo. Sport.quotidiano.net - Recupero Atalanta-Lecce a rischio: Lecce chiede rinvio per lutto Leggi su Sport.quotidiano.net Ildiprevisto per domani sera è a. Ilstarebbe valutando di non partire per Bergamo e avrebbe avviato un braccio di ferro dagli esiti imprevedibili con la Lega di Serie A, perre un ulterioredel match del Gewiss.Per tutta la giornata di ieri si sono rincorse voci del malcontento dei salentini per lo spostamento della partita di sole 48 ore, da venerdì a domenica sera. Troppo poco tempo per provare a smaltire il dolore e lo choc generato tra i giocatori dall’improvvisa scomparsa del 47enne masso fisioterapista Graziano Fiorita.Ieri i giocatori giallorossi sono stati a riposo, stamattina svolgeranno una seduta rifinitura. La società salentina sembra voler tenere il punto, pronta a non far imbarcare la squadra per Bergamo.La formazione allenata da Marco Giampaolo (nella foto) rischia, però, di pagare un conto salatissimo.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Serie A, rinviata Atalanta-Lecce: UFFICIALE la data e l’orario del recupero - La giornata di oggi 24 aprile è iniziata con un vero e proprio fulmine a ciel sereno in casa Lecce. In quel di Coccaglio nel Bergamasco, lì dove la squadra ha alloggiato in vista del match con l’Atalanta, si è spento improvvisamente Graziano Fiorita, storico fisioterapista del club. I giallorossi hanno chiesto prontamente il rinvio della gara con i nerazzurri – in programma domani alle 20:45 – alla Lega Serie A, che ha accettato la proposta avanzata dalla dirigenza pugliese. 🔗sololaroma.it

UFFICIALE – Atalanta-Lecce rinviata, la Serie A comunica la data del recupero! - La Serie A sceglie e comunica la nuova data in cui si giocherà Atalanta-Lecce, gara della trentaquattresima giornata rinviata dopo la tragica notizia riguardante il club giallorosso. RINVIO – Tantissimi i rinvii delle gare di Serie A negli ultimi giorni, in seguito alla scomparsa di Papa Francesco. Anche Atalanta-Lecce, prevista alle 20.45 di venerdì 25 aprile, subisce delle variazioni. Questa volta a determinare il cambiamento, però, è un’altra tragica notizia, giunta in mattinata, che ha sconvolto l’ambiente giallorosso. 🔗inter-news.it

Atalanta: a rischio il recupero con il Lecce. I salentini non vogliono partire per Bergamo - Bergamo, 25 aprile 2025 – È a rischio il recupero di domenica sera tra Atalanta e Lecce. Nelle ultime ore la società salentina, in contatto con la Lega Serie A – con cui ci sarebbe forte tensione dopo la decisione di collocare il recupero domenica sera – avrebbe manifestato l’intenzione di non far partire la squadra domani pomeriggio per Bergamo (il volo comunque è già stato fissato in giornata). 🔗sport.quotidiano.net

Recupero Atalanta-Lecce a rischio: Lecce chiede rinvio per lutto; Atalanta: a rischio il recupero con il Lecce. I salentini non vogliono partire per Bergamo; Lecce, morto il fisioterapista: rinviata la partita con l’Atalanta, si giocherà domenica; Braccio di ferro Lecce-Lega sulla data del recupero con l’Atalanta. 🔗Cosa riportano altre fonti

Recupero Atalanta-Lecce a rischio: Lecce chiede rinvio per lutto - Il Lecce potrebbe non partire per Bergamo, chiedendo un rinvio del match per la scomparsa del fisioterapista Fiorita. 🔗sport.quotidiano.net

Atalanta: a rischio il recupero con il Lecce. I salentini non vogliono partire per Bergamo - I giallorossi contestano alla Lega di aver scelto una data – domenica 26 aprile – troppo vicina al giorno in cui è stata scoperta la morte del fisioterapista Graziano Fiorita. Apparso anche uno strisc ... 🔗msn.com

Atalanta-Lecce: ecco cosa rischiano i giallorossi se non scendono in campo - In seguito alla tragica scomparsa dello storico fisioterapista giallorosso Graziano Fiorita, il Lecce, nei giorni precedenti in ritiro a Coccaglio, ha deciso di far ritorno nel Salento. Questa ... 🔗pianetalecce.it