Tragico incidente in autostrada tra un pullman un tir e un auto muore una persona

Tragico incidente tra un pullman, un'auto e un autoarticolato: il bilancio parla di un morto e due feriti. Il sinistro è avvenuto nella notte del 25 aprile lungo il tratto dell’autostrada del Sole all’altezza del km 607, nel territorio del Comune di Anagni.A perdere la vita è stata una. Frosinonetoday.it - Tragico incidente in autostrada tra un pullman, un tir e un'auto: muore una persona Leggi su Frosinonetoday.it tra un, un'e unarticolato: il bilancio parla di un morto e due feriti. Il sinistro è avvenuto nella notte del 25 aprile lungo il tratto dell’del Sole all’altezza del km 607, nel territorio del Comune di Anagni.A perdere la vita è stata una.

Tragico incidente in autostrada, muore una donna: dodici feriti - Gravissimo incidente questa notte intorno alle 00.30 lungo la A18. Un minivan con a bordo tredici persone di nazionaltà marocchina, diretto a Messina dove si sarebbe imbarcato sul traghetto per proseguire verso Vibo Valentia, si è ribaltato al km 56, tra Giarre e Fiumefreddo. Una donna di 70... 🔗messinatoday.it

Ivan e Mattia, morti nel tragico incidente in galleria a Pusiano. Due paesi sconvolti - Ivan Mezzera, 43 anni residente a Bellano e Mattia Mazzina, 42 anni, di Colico. Sono loro le due vittime del terribile incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica in galleria a Pusiano. Una tragedia stradale che ha visto coinvolte tre auto con il ferimento di altre 5 persone... 🔗leccotoday.it

Incidente mortale in autostrada, uomo si schianta in moto contro un muretto - Tragedia sulla bretella per l’aeroporto di Punta Raisi: un motociclista di 34 anni, Johnny Ventimiglia, è morto in seguito a un grave incidente stradale avvenuto sull’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo, all’altezza dello svincolo per Villagrazia di Carini. L’uomo, soccorso in condizioni disperate, è deceduto poco dopo il trasporto all’ospedale Villa Sofia di Palermo. La dinamica dell’incidente Lo scontro si è verificato in direzione dell’aeroporto Falcone-Borsellino. 🔗thesocialpost.it

Incidente mortale sull'A1, scontro tra auto, tir e pullman - Incidente mortale ieri sera sull’autostrada del Sole: una vittima e due feriti, viaggiavano su uno dei tre veicoli coinvolti. Lo scontro è avvenuto poco prima della mezzanotte nel tratto di Anagni ... 🔗ciociariaoggi.it

Incidente sull’autostrada A1, scontro tra tir e pullman: 40 bimbi in gita coinvolti, 6 in ospedale - Il pullman con a bordo la scolaresca era partito da una scuola elementare di Frosinone. A bordo c'erano in totale 51 persone: 41 bambini, sei maestre, due mamme e due autisti. Il bus era diretto verso ... 🔗fanpage.it

Incidente sull’A1 tra pullman con 40 bimbi e camion: sequestrati telefoni conducenti, indagini in corso - Gli agenti della Polizia Stradale indagano sull'incidente che ha visto coinvolti questa mattina sull'A1 un pullman con a bordo una scolaresca, e un camion ... 🔗fanpage.it