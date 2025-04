Benedetto sfida Forlì partita decisiva per la stagione e i playoff

partita di domani in casa con Forlì (ore 18.30), match che vale la stagione e anche una bella fetta di storia recente della Benedetto. Ormai dimenticato il ko di sette giorni fa a Cividale, la Sella in questi giorni ha avuto modo di concentrarsi unicamente su stessa, recuperando energie fisiche e mentali, per prepararsi al meglio ad un derby che si preannuncia scottante, visti il forte desiderio di entrambe di portare a casa i due punti, seppur per obbiettivi sostanzialmente diversi. Vincerà la voglia di "sopravvivenza" centese o quella di aggiudicarsi un notevole vantaggio ai prossimi playoff dei romagnoli? Tutto verrà chiarito al termine di 40 minuti da vivere d’un fiato e in un palazzetto che si prepara al tutto esaurito, con la solita corposa presenza di supporters provenienti dalla vicina Forlì. Sport.quotidiano.net - Benedetto sfida Forlì: partita decisiva per la stagione e i playoff Leggi su Sport.quotidiano.net La carica del Settore Zimmer, ieri alla Baltur Arena a presenziare per uno degli ultimi allenamenti di una settimana che porta dritta alladi domani in casa con(ore 18.30), match che vale lae anche una bella fetta di storia recente della. Ormai dimenticato il ko di sette giorni fa a Cividale, la Sella in questi giorni ha avuto modo di concentrarsi unicamente su stessa, recuperando energie fisiche e mentali, per prepararsi al meglio ad un derby che si preannuncia scottante, visti il forte desiderio di entrambe di portare a casa i due punti, seppur per obbiettivi sostanzialmente diversi. Vincerà la voglia di "sopravvivenza" centese o quella di aggiudicarsi un notevole vantaggio ai prossimidei romagnoli? Tutto verrà chiarito al termine di 40 minuti da vivere d’un fiato e in un palazzetto che si prepara al tutto esaurito, con la solita corposa presenza di supporters provenienti dalla vicina

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Benedetto sfida Forlì alla Baltur Arena: decisiva per i playoff e la salvezza - La settimana più lunga. Due giorni e alla Baltur Arena arriva Forlì, con palla a due spostata alle 18.30 come su tutti i campi in quest’ultima giornata di stagione regolare, dove la Benedetto un occhio lo darà per certo, ma l’altro dovrà per forza di cose restare spalancato sul match contro i romagnoli. Anche perché, a scanso di parole e voci varie, quella di domenica a Cento sarà partita vera, con la squadra di Martino che si giocherà un piazzamento migliore in classifica per ottenere il fattore campo nei prossimi playoff e quella di Di Paolantonio, come risaputo, per salvarsi direttamente ... 🔗sport.quotidiano.net

Derby infuocato: Fortitudo Bologna sfida Forlì per i playoff - Ore 20: in un’Unieuro Arena da sold out arriva la Fortitudo Bologna, per un derby sempre bollente che, quest’anno, mette in palio due punti fondamentali per la classifica. Per Forlì, infatti, un successo significherebbe mettere una seria ipoteca sui playoff: ribaltare il 76-71 dell’andata permetterebbe ai biancorossi di portarsi sul +4 sull’ottavo posto, con il vantaggio negli scontri diretti contro tutte le possibili inseguitrici eccetto Verona. 🔗sport.quotidiano.net

Sfida decisiva alla Baltur Arena: Benedetto XIV contro Udine per la Serie A - Chi gioca per la Serie A e chi lotta per restarci: a Cento, domani, nessuno farà sconti a nessuno. Dopo quasi un mese e tre trasferte consecutive, i biancorossi ritrovano la Baltur Arena e alle 18 sfideranno la Udine di Vertemati, prima a +4 sull’unica inseguitrice Rimini e ad un passo dalla promozione. Che passerà anche da questi quaranta minuti, con la Benedetto desiderosa di vestire i panni della guastafeste e, allo stesso tempo, di guadagnare ulteriore terreno sul trio Livorno, Vigevano e Cremona (quest’ultima ko 88-76 nel recupero di giovedì a Rimini), a maggior ragione ora che tutte ... 🔗sport.quotidiano.net

Benedetto sfida Forlì alla Baltur Arena: decisiva per i playoff e la salvezza; Benedetto sfida Forlì alla Baltur Arena decisiva per i playoff e la salvezza. 🔗Cosa riportano altre fonti