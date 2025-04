Elkann Juve spunta il retroscena Non è contento del ko di Parma Anche i giocatori sotto accusa tutti i dettagli

Elkann Juve, spunta il retroscena: «Non è contento del ko di Parma». Anche i giocatori sotto accusa: tutti i dettagli svelati dalla Gazzetta dello Sport

Nemmeno Elkann sembra aver digerito la sconfitta che la Juve ha rimediato nell'ultima giornata al Tardini contro il Parma: lo riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che svela Anche un retroscena.

John, presente allo Stadium al debutto di Tudor in panchina con il Genoa, non è contento di questo stop imprevisto. Alla dirigenza non è piaciuto neAnche l'atteggiamento dei giocatori, ma alla Continassa in questo momento nessuno vuole arrendersi.

