Vlahovic Juve sarà addio presto l’incontro con l’agente per trovare la soluzione giusta Restano in piedi due ipotesi

Vlahovic Juve, sarà addio: presto l’incontro con l’agente per trovare la soluzione giusta. Restano in piedi due ipotesi per il futuro del centravantiTra i calciatori che nel corso dell’estate sono destinati a lasciare il mercato Juve c’è anche Dusan Vlahovic. Il serbo è legato da un contratto in scadenza nel 2026 che non intende rinnovare alle condizioni imposte dal club.Per questo motivo in estate sarà messo sul mercato per evitare che possa andare via a zero. È stimato in Premier League e ha ricevuto offerte dall’Arabia Saudita: la Juve dovrà sedersi al tavolo con l’agente per cercare una soluzione. Lo scrive Tuttosport. .com Juventusnews24.com - Vlahovic Juve, sarà addio: presto l’incontro con l’agente per trovare la soluzione giusta. Restano in piedi due ipotesi Leggi su Juventusnews24.com conperlaindueper il futuro del centravantiTra i calciatori che nel corso dell’estate sono destinati a lasciare il mercatoc’è anche Dusan. Il serbo è legato da un contratto in scadenza nel 2026 che non intende rinnovare alle condizioni imposte dal club.Per questo motivo in estatemesso sul mercato per evitare che possa andare via a zero. È stimato in Premier League e ha ricevuto offerte dall’Arabia Saudita: ladovrà sedersi al tavolo conper cercare una. Lo scrive Tuttosport. .com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Kolo Muani Vlahovic, chi sarà colui che guiderà l’attacco della Juve contro il Cagliari? Thiago Motta ha un’idea ben precisa. L’indiscrezione - di Redazione JuventusNews24Kolo Muani Vlahovic, i due sono al centro di un rinnovato ballottaggio per occupare il ruolo di terminale offensivo contro il Cagliari. Thiago Motta ha un’idea ben precisa in testa L’avvicinamento a Cagliari Juve viene cadenzato dal rinnovo di un ballottaggio in attacco. Chi sarà il terminale offensivo della Vecchia Signora in vista della sfida di domani sera contro i rossoblù all’Unipol Domus? In tal senso, Thiago Motta sembra già aver deciso. 🔗juventusnews24.com

Ultimissime Juve LIVE: Tudor prova a tenersi il posto, Kalulu sarà riscattato, novità su Vlahovic - di Redazione JuventusNews24Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Indice dei contenuti Ultimissime Juve LIVE – 8 aprile 2025 Ultimissime Juve LIVE – 7 aprile 2025 Ultimissime Juve LIVE – 6 aprile 2025 Ultimissime Juve LIVE – 5 aprile 2025 Ultimissime Juve LIVE – 4 aprile 2025 Ultimissime Juve LIVE – 3 aprile ... 🔗juventusnews24.com

Kolo Muani o Vlahovic in Champions League? La decisione di Thiago Motta per Juve-PSV. Ecco chi sarà l’attaccante titolare - di Redazione JuventusNews24Kolo Muani o Vlahovic? La possibile decisione di Thiago Motta per Juve-PSV, le ultimissime sulle scelte di formazione È vigilia di Champions League per la Juventus, impegnata domani sera nell’andata dei playoff contro il PSV in programma alle ore 21.00 all’Allianz Stadium. Thiago Motta, salvo sorprese, ha già scelto il centravanti titolare. Si va verso la conferma di Kolo Muani da prima punta, mentre per Vlahovic si profila un’altra panchina dopo l’esclusione di Como senza neanche subentrare. 🔗juventusnews24.com

Vlahovic Juve, sarà addio: tutti gli aggiornamenti sul serbo; Juve-Vlahovic, è rottura: niente rinnovo, sarà addio; Juventus e Vlahovic si tendono la mano grazie a Tudor, ma in estate sarà addio; Vlahovic tra rumors di gennaio e cessione a giugno: sarà addio alla Juve. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online