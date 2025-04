Bologna in finale Beppe Savoldi Dicono che Castro mi somigli… Italiano bravo a capire la città e nella gestione di una cosa Il Milan è forte ma ha un difetto evidente

Bologna in finale, Beppe Savoldi: «Dicono che Castro mi somigli. Italiano bravo a capire la città e nella gestione di una cosa. Il Milan è forte ma ha un difetto evidente» Dopo più di 50 anni il Bologna ha l’occasione di rivincere la Coppa Italia. L’ultima volta, nel 1974, batté il Palermo in finale e . Calcionews24.com - Bologna in finale, Beppe Savoldi: «Dicono che Castro mi somigli… Italiano bravo a capire la città e nella gestione di una cosa. Il Milan è forte ma ha un difetto evidente» Leggi su Calcionews24.com in: «chemi somigli.ladi una. Ilma ha un» Dopo più di 50 anni ilha l’occasione di rivincere la Coppa Italia. L’ultima volta, nel 1974, batté il Palermo ine .

Le notizie più recenti da fonti esterne

Empoli Bologna 0-3, Italiano con un piede e mezzo in finale di Coppa Italia: ecco com’è andata - di RedazioneEmpoli Bologna 0-3, Italiano con un piede e mezzo in finale di Coppa Italia: ecco com’è andata la semifinale d’andata Finisce qui Empoli Bologna. La prima delle due semifinali d’andata di Coppa Italia se l’aggiudicano i rossoblù con un secco e roboante 0 a 3. La squadra di Vincenzo Italiano domina la sfida del Castellani mettendo una seria ipoteca sull’accesso alla finale. Ad aprire la danze ci pensa Orsolini al 23. 🔗internews24.com

Empoli-Bologna 0-3, gol e highlights: i felsinei ipotecano la finale, sogno finito per gli azzurri - A meno di clamorosi miracoli, il sogno di coppa dell'Empoli termina questa sera. Al Castellani Computer Gross Arena è il Bologna a mettere una grossa ipoteca sulla finale di Coppa Italia, vincendo con un netto 3-0. Troppo evidente sul terreno di gioco la differenza tecnica tra una squadra che sta... 🔗firenzetoday.it

Bologna in finale di Coppa: Freuler e Fabbian guidano la carica verso il trofeo - Altro che sogno e miracolo: la finale è realtà. Bologna salta e balla, al Dall’Ara e per le strade. Saltano e ballano con la loro gente anche Giovanni Fabbian e Remo Freuler. Il primo spacca la partita con uno stacco imperioso che lo conferma bestia nerissima di un Empoli al quale è al terzo gol in carriera. E’ pure al quarto in stagione, a uno dai 5 di un anno fa, pur giocando con meno continuità. 🔗sport.quotidiano.net

Beppe Savoldi: I ragazzi di Italiano sanno emozionarci. La partita è aperta; Savoldi: Fate come noi, il Milan è battibile con Castro e Orso; Bologna in finale di Coppa Italia 51 anni dopo: la squadra del 1974; Bologna in finale di Coppa Italia 51 anni dopo: la squadra del 1974. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Beppe Savoldi: “Il Bologna in fondo alla Coppa Italia, è un’emozione che torna dopo 51 anni” - Beppe Savoldi, il Bologna in finale di Coppa Italia dopo 51 anni: che effetto le fa? «Bellissimo. Mi fa piacere ritornare con i pensieri a quella finale del 1974, vinta ai rigori contro il Palermo. An ... 🔗informazione.it

Savoldi: "Ho un debole per un calciatore in particolare, è fortissimo" - Beppe Savoldi attraverso l'intervista rilasciata quest'oggi ha messo in evidenza la grande stagione disputata dal Bologna, sua ex squadra. 🔗msn.com

Coppa Italia, Bologna-Empoli 2-1: i rossoblù volano in finale - Coppa Italia, Bologna-Empoli 2-1: i rossoblù volano in finale 25 aprile 2025 Roma, 25 apr. - Dopo 51 anni il Bologna torna in finale di Coppa Italia. La squdra di Vincenzo Italiano batte l'Empoli 2-1 ... 🔗informazione.it