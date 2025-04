Giovanni il senzatetto che scorterà la bara di Papa Francesco Chiedevo lelemosina mi ha fatto sentire vivo Ora lo accompagnerò

Giovanni lo dice con la voce rotta e gli occhi. Ilgazzettino.it - Giovanni, il senzatetto che scorterà la bara di Papa Francesco: «Chiedevo l?elemosina, mi ha fatto sentire vivo. Ora lo accompagnerò» Leggi su Ilgazzettino.it «Essere lì, accanto a lui, sarà come toccare il cielo. È un grande privilegio per me accompagnarlo fino alla fine».lo dice con la voce rotta e gli occhi.

Papa Francesco, chi è in realtà Giovanni: lui scorterà la bara al funerale - Papa Francesco, chi è in realtà Giovanni: lui scorterà la bara al funerale – «Essere lì, accanto a lui, sarà come toccare il cielo. È un onore immenso per me accompagnarlo fino alla fine». Giovanni lo dice con la voce incrinata dall’emozione, gli occhi appannati da un dolore antico che oggi però sembrano brillare di una luce nuova. «È un privilegio essere stato scelto tra quei quaranta poveri che lui voleva al suo fianco». 🔗tvzap.it

