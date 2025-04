Vestibolo Reggia di Caserta il 27 aprile La Resa Performance di danza e narrazione

aprile, dalle 17 alle 19, il Vestibolo Superiore della Reggia di Caserta ospiterà "La Resa. Performance di danza e narrazione", primo appuntamento del ciclo di eventi "Lettere dal tempo" curati da Arb Dance Company, diretta da Annamaria Di Maio, con la direzione artistica di Michele Casella. La Performance "La Resa" si inserisce nel programma di "Comunalia: teatro, arte, cultura e tradizioni", la rassegna culturale promossa dal Comune di Caserta e finanziata dalla Regione Campania, che prevede una serie di eventi diffusi sul territorio, con particolare attenzione alla memoria storica e alla valorizzazione dei luoghi simbolo della città.L'evento ricordo la firma della Resa di Caserta sottoscritta il 29 aprile 1945. Fu quello il momento decisivo per la fine del secondo conflitto mondiale in Italia.

