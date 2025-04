La Sangiovannese si prepara per la sfida cruciale contro la Flamina a Civita Castellana

Sangiovannese lascerà il Valdarno nel primo pomeriggio per preparare come si deve la trasferta di domani a Civita Castellana a 180 minuti dal termine della stagione regolare. La società ha optato per questa scelta, per far sentire la propria vicinanza a calciatori e staff tecnico e non lasciare niente al caso, alla vigilia di una gara molto importante al cospetto di un avversario, la Flamina, che, avanti di un punto al Marzocco nell’ultimo mese, ha raccolto la bellezza di tre vittorie e un pareggio. Nessuno ha fatto meglio dell’undici di Federico Nofri, che dal suo ritorno in panchina ha fatto scattare qualcosa in più nella testa di Benedetti e compagni tanto da riprendere quota ottenendo risultati su risultati fino a poter sperare di salvare la categoria senza l’ausilio dei play out. È questo l’obiettivo della società viterbese e spetterà anche alla Sangio frenare questa lunga striscia positiva di risultati, cercando di contenere in particolar modo le iniziative del reparto avanzato, dove il conosciuto Sirbu e il forte Tascini (sogno del mercato invernale azzurro, svanito sul più bello) rappresentano indiscutibilmente i punti forti di un organico che, con i suoi quasi 25 anni di età media, è uno dei più esperti dell’intero girone. Sport.quotidiano.net - La Sangiovannese si prepara per la sfida cruciale contro la Flamina a Civita Castellana Leggi su Sport.quotidiano.net Lalascerà il Valdarno nel primo pomeriggio perre come si deve la trasferta di domani aa 180 minuti dal termine della stagione regolare. La società ha optato per questa scelta, per far sentire la propria vicinanza a calciatori e staff tecnico e non lasciare niente al caso, alla vigilia di una gara molto importante al cospetto di un avversario, la, che, avanti di un punto al Marzocco nell’ultimo mese, ha raccolto la bellezza di tre vittorie e un pareggio. Nessuno ha fatto meglio dell’undici di Federico Nofri, che dal suo ritorno in panchina ha fatto scattare qualcosa in più nella testa di Benedetti e compagni tanto da riprendere quota ottenendo risultati su risultati fino a poter sperare di salvare la categoria senza l’ausilio dei play out. È questo l’obiettivo della società viterbese e spetterà anche alla Sangio frenare questa lunga striscia positiva di risultati, cercando di contenere in particolar modo le iniziative del reparto avanzato, dove il conosciuto Sirbu e il forte Tascini (sogno del mercato invernale azzurro, svanito sul più bello) rappresentano indiscutibilmente i punti forti di un organico che, con i suoi quasi 25 anni di età media, è uno dei più esperti dell’intero girone.

Se ne parla anche su altri siti

Sangiovannese-Poggibonsi: sfida decisiva al Fedini per risalire in classifica - La Sangiovannese riceve al Fedini il Poggibonsi nel quintultimo atto di campionato e per la truppa di Alessandro Deri, complici gli ultimi risultati negativi, non c’è altro obiettivo se non quello di centrare l’intera posta in palio. Lo dice la classifica, lo dice il momento del gruppo che non vince una partita ufficiale dal 26 gennaio - a Trestina per 2-0 - ed è ultimamente incappato in diverse battute a vuoto che hanno compromesso la permanenza in categoria e fatto salire in maniera esponenziale il malumore della piazza, ormai stanca di stagioni di totale sofferenza causa errori ... 🔗lanazione.it

Napoli Inter, si prepara la sfida Scudetto! Già sold out lo stadio Maradona - di RedazioneNapoli Inter, si prepara la sfida Scudetto! Già sold out lo stadio Maradona, teatro del match in programma il 2 marzo Inizia a salire la tensione per quello che sarà un vero scontro scudetto, in programma il 2 marzo allo stadio Maradona, tra Napoli ed Inter. Ecco alcuni aggiornamenti riportati dalla Gazzetta dello Sport: VERSO NAPOLI INTER– «Non c’è più posto e non è neanche cominciata: Napoli Inter è lontanissima eppure è vicinissima, perché ormai il Maradona è pieno. 🔗internews24.com

Il Ligorna prepara l'importante sfida al Gozzano - Domani è in programma il turno prepasquale del Girone A di Serie D tra Gozzano e Ligorna, con fischio d’inizio alle ore 15:00 allo Stadio d’Albertas, nel novarese. Biancazzurri e Rossoblù attualmente appaiati in classifica, a quota 58 punti. Genovesi reduci dal pareggio interno contro il Chieri... 🔗genovatoday.it

La Sangiovannese si prepara per la sfida cruciale contro la Flamina a Civita Castellana; La Sangiovannese prepara la sfida decisiva contro il Flaminia Civita Castellana; Alessandro Deri prepara la squadra per la sfida cruciale contro il Flaminia. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

La Sangiovannese si prepara per la sfida cruciale contro la Flamina a Civita Castellana - La Sangiovannese lascerà il Valdarno nel primo pomeriggio per preparare come si deve la trasferta di domani a Civita Castellana a 180 minuti dal termine della stagione regolare. La società ha optato p ... 🔗sport.quotidiano.net

La Sangiovannese prepara la sfida decisiva contro il Flaminia Civita Castellana - La Sangiovannese si prepara per la trasferta contro il Flaminia, cercando punti cruciali per evitare la retrocessione. 🔗msn.com

Sangiovannese. Mister Deri si presenta e appare fiducioso - Arezzo, 27 marzo 2025 – Alessandro Deri, nuovo allenatore della Sangiovannese ... in trasferta sul campo del Ghiviborgo, una sfida cruciale per rilanciare le ambizioni salvezza e iniziare ... 🔗msn.com