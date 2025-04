Lazio vs Parma le probabili formazioni

Lazio vs Parma si giocherà lunedì 28 aprile 2025 alle ore 20.45 presso lo stadio Olimpico.Lazio VS Parma: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREGrazie alla vittoria ottenuta sul campo del Genoa, i biancocelesti si sono iscritti nuovamente alla corsa per un posto in Champions League raggiungendo la Juventus al quinto posto con 59 punti. La quarta piazza dista solo un punto, per cui la squadra di Baroni vuole provare a sfruttare l’occasione a cominciare dalla prossima sfida.Gli emiliani hanno ottenuto una vittoria pesantissima contro la Juventus, portando così a sei i punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Sport.periodicodaily.com - Lazio vs Parma: le probabili formazioni Leggi su Sport.periodicodaily.com Gara valida per la trentaquattresima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. I biancocelesti sono rientrati in corsa per un posto in Champions League, mentre gli emiliani non hanno ancora raggiunto la salvezza matematica.vssi giocherà lunedì 28 aprile 2025 alle ore 20.45 presso lo stadio Olimpico.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREGrazie alla vittoria ottenuta sul campo del Genoa, i biancocelesti si sono iscritti nuovamente alla corsa per un posto in Champions League raggiungendo la Juventus al quinto posto con 59 punti. La quarta piazza dista solo un punto, per cui la squadra di Baroni vuole provare a sfruttare l’occasione a cominciare dalla prossima sfida.Gli emiliani hanno ottenuto una vittoria pesantissima contro la Juventus, portando così a sei i punti di vantaggio sulla zona retrocessione.

