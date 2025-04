Massimiliano Strappetti e ultimo saluto a papa Francesco chi è l’infermiere che è stato sempre accanto a Bergoglio

papa Francesco l'infermiere è stato quasi sempre vicino alla bara. Strappetti lo aveva accompagnato negli anni del pontificato Vanityfair.it - Massimiliano Strappetti e l'ultimo saluto a papa Francesco: chi è l’infermiere che è stato sempre accanto a Bergoglio Leggi su Vanityfair.it Nei giorni dell'esposizione in San Pietro della salma dil'infermiere èquasivicino alla bara.lo aveva accompagnato negli anni del pontificato

Approfondimenti da altre fonti

Chi è Massimiliano Strappetti, l’infermiere «angelo custode» di Papa Francesco: l’operazione «segreta» nel 2021, lo strappo per l’Urbi et Orbi e l’ultimo saluto - L’ultimo saluto Papa Francesco lo ha riservato a lui, il suo «angelo custode». Un cenno con la mano e parole di ringraziamento per Massimiliano Strappetti, 54 anni, l’infermiere personale del pontefice che dal 2022 ha seguito come un’ombra Bergoglio condividendo con lui anche la stanza da letto negli ultimi giorni prima della morte, all’alba del 21 aprile. È stato lui che, nel 2021, convinse Papa Francesco a sottoporsi a un intervento chirurgico e che Bergoglio definì «l’uomo che mi ha salvato la vita». 🔗open.online

Massimiliano Strappetti, l'infermiere rimasto accanto a Papa Francesco fino all'ultimo - Ha vegliato sul Santo Padre senza sosta e per questo compare in tante fotografie scattate soprattutto negli ultimi giorni. Massimiliano Strappetti è stato l'infermiere personale di Papa Francesco, nominato nel 2022 suo assistente sanitario personale, colui che lo convinse ad operarsi al colon nel 2021. Cinquantasei anni, sposato e tifoso della Lazio, a lui il Pontefice ha rivolto l'ultimo gesto prima di morire. 🔗tg24.sky.it

Chi è Massimiliano Strappetti, l’infermiere del Papa che gli è stato accanto fino all’ultimo - Era accanto a lui nel giorno delle dimissioni dal policlinico Gemelli e anche durante l’ultima apparizione in pubblico nel giorno di Pasqua. Sempre insieme. Un’ombra, anzi un “bastone” al quale appoggiarsi e al quale affidarsi. Lo stesso avveniva in privato, tanto che Massimiliano Strappetti è stata l’ultima persona con cui Papa Francesco ha parlato prima di entrare in coma. Bergoglio lo ha ringraziato per averlo portato in piazza San Pietro, quindi lo ha salutato con un gesto della mano e si è addormentato per sempre. 🔗ilfattoquotidiano.it

L’ultimo saluto e il grazie: l’infermiere Massimiliano Strappetti accanto a Papa Francesco nelle sue ultime ore. - Massimiliano Strappetti, l'assistente sanitario personale di Papa Francesco, è stato testimone e protagonista degli ultimi momenti del pontefice, scomparso nella mattinata di lunedì 21 aprile. 🔗assocarenews.it

