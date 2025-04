Finale Coppa del Re Arbitro denuncia pressioni da Real Madrid Tv

Arbitro della Finale di Coppa del Re, stasera a Siviglia tra Barcellona e Real Madrid, Ricardo de Burgos Bengoechea, ha puntato il dito contro la Tv dei ‘Blancos’ per la pressione che mette sui direttori di gara designati per le gare della squadra guidata da Carlo Ancelotti. Senza riuscire a trattenere le lacrime, l’Arbitro ha denunciato in conferenza stampa che "i video su Real Madrid Tv ci mettono grande pressione e hanno anche gravi ripercussioni nella tua vita privata – ha detto –. Quando tuo figlio torna a casa da scuola piangendo perché gli dicono che suo padre è un ladro, è davvero dura. È una situazione assurda".De Burgos Bengoechea ha aggiunto che è il momento di "riflettere" sulla situazione attuale del calcio spagnolo, affermando che diversi suoi colleghi avevano deciso di scendere di categoria per non subire più la pressione dei massimi livelli. Sport.quotidiano.net - Finale Coppa del Re: Arbitro denuncia pressioni da Real Madrid Tv Leggi su Sport.quotidiano.net Una vigilia di tensione, con un caso che farà discutere a prescindere dall’esito dell’attesissima partita. L’delladidel Re, stasera a Siviglia tra Barcellona e, Ricardo de Burgos Bengoechea, ha puntato il dito contro la Tv dei ‘Blancos’ per la pressione che mette sui direttori di gara designati per le gare della squadra guidata da Carlo Ancelotti. Senza riuscire a trattenere le lacrime, l’hato in conferenza stampa che "i video suTv ci mettono grande pressione e hanno anche gravi ripercussioni nella tua vita privata – ha detto –. Quando tuo figlio torna a casa da scuola piangendo perché gli dicono che suo padre è un ladro, è davvero dura. È una situazione assurda".De Burgos Bengoechea ha aggiunto che è il momento di "riflettere" sulla situazione attuale del calcio spagnolo, affermando che diversi suoi colleghi avevano deciso di scendere di categoria per non subire più la pressione dei massimi livelli.

