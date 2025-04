A Baronissi la Giornata del Made in Italy risorsa strategica culturale ed economica

Baronissi ospiterà un importante momento di confronto e valorizzazione dedicato al sistema produttivo italiano, con il convegno “Made in Italy: risorsa strategica e prospettive”, promosso nell’ambito della Giornata Nazionale del Made in Italy. L’iniziativa, realizzata con il sostegno della Fondazione Super Sud, Culturitalia, Provincia di Salerno e con il patrocinio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, nasce con l’obiettivo di evidenziare il ruolo delle imprese locali nella costruzione dell’identità economica e culturale del Paese.L’evento vedrà protagoniste le aziende dei territori di Baronissi, Bracigliano, Calvanico, Fisciano e Pellezzano, realtà che rappresentano un patrimonio di saperi, qualità e passione che affonda le radici nella tradizione e guarda con coraggio all’innovazione. Anteprima24.it - A Baronissi la Giornata del Made in Italy: risorsa strategica, culturale ed economica Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 3 minutiMercoledì 30 aprile 2025, alle ore 17.00, l’Aula Consiliare del Comune diospiterà un importante momento di confronto e valorizzazione dedicato al sistema produttivo italiano, con il convegno “ine prospettive”, promosso nell’ambito dellaNazionale delin. L’iniziativa, realizzata con il sostegno della Fondazione Super Sud, Culturitalia, Provincia di Salerno e con il patrocinio del Ministero delle Imprese e delin, nasce con l’obiettivo di evidenziare il ruolo delle imprese locali nella costruzione dell’identitàdel Paese.L’evento vedrà protagoniste le aziende dei territori di, Bracigliano, Calvanico, Fisciano e Pellezzano, realtà che rappresentano un patrimonio di saperi, qualità e passione che affonda le radici nella tradizione e guarda con coraggio all’innovazione.

