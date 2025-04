Klinsmann brilla nonostante la sconfitta le pagelle del match

Klinsmann 7. Se il tabellino mostra 0-2 invece di un punteggio peggiore il merito è soltanto suo.Piacentini 5,5. In difficoltà. Non c’è dialogo con Ceesay, troppo spazio a Laurienté nella rete dello 0-2.Prestia 5,5. Gioca tanti palloni e prova a testa alta a strigliare i suoi. Moro è costretto ad allargarsi per ricevere, ma contro Berardi arrivano i patemi. Eccessivo nervosismo, qualche battibecco acceso con alcuni compagni. Mignani lo sostituisce (dal 45’ st Adamo 5. Perde una palla sanguinosa che di fatto consegna il gol dello 0-2 agli avversari).Mangraviti 6. Il meno peggio della difesa bianconera, termina una partita costantemente sotto pressione senza commettere errori evidenti.Ceesay 5,5. L’incomprensione con Francesconi nella marcatura causa il vantaggio ospite. Fatica soprattutto nella ripresa quando viene abbassato nella difesa a 4, prima della sostituzione (dal 17’ st Russo 5. Ilrestodelcarlino.it - Klinsmann brilla nonostante la sconfitta: le pagelle del match Leggi su Ilrestodelcarlino.it 7. Se il tabellino mostra 0-2 invece di un punteggio peggiore il merito è soltanto suo.Piacentini 5,5. In difficoltà. Non c’è dialogo con Ceesay, troppo spazio a Laurienté nella rete dello 0-2.Prestia 5,5. Gioca tanti palloni e prova a testa alta a strigliare i suoi. Moro è costretto ad allargarsi per ricevere, ma contro Berardi arrivano i patemi. Eccessivo nervosismo, qualche battibecco acceso con alcuni compagni. Mignani lo sostituisce (dal 45’ st Adamo 5. Perde una palla sanguinosa che di fatto consegna il gol dello 0-2 agli avversari).Mangraviti 6. Il meno peggio della difesa bianconera, termina una partita costantemente sotto pressione senza commettere errori evidenti.Ceesay 5,5. L’incomprensione con Francesconi nella marcatura causa il vantaggio ospite. Fatica soprattutto nella ripresa quando viene abbassato nella difesa a 4, prima della sostituzione (dal 17’ st Russo 5.

