Osimhen Juve il sogno per l’attacco del futuro ma l’affare col Napoli è in salita spuntano tre alternative di lusso al nigeriano

Osimhen Juve il sogno per l’attacco del futuro, ma l’affare col Napoli è in salita: spuntano tre alternative di lusso al nigeriano di proprietà del NapoliVictor Osimhen è e resta il primo nome nella lista del mercato Juve per rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione. Tuttavia l’operazione con il Napoli, e per costo del cartellino e per ingaggio dello stesso giocare, resta in salita.Ecco perchè in casa bianconera si valutano ora anche tre alternative di livello: David in scadenza con il Lille a parametro zero, Retegui dell’Atalanta e Delap dell’Ipswich Town gli altri nomi nella lista della dirigenza Juventina. .com Juventusnews24.com - Osimhen Juve il sogno per l’attacco del futuro, ma l’affare col Napoli è in salita: spuntano tre alternative di lusso al nigeriano Leggi su Juventusnews24.com ilperdel, macolè intredialdi proprietà delVictorè e resta il primo nome nella lista del mercatoper rinforzarein vista della prossima stagione. Tuttavia l’operazione con il, e per costo del cartellino e per ingaggio dello stesso giocare, resta in.Ecco perchè in casa bianconera si valutano ora anche tredi livello: David in scadenza con il Lille a parametro zero, Retegui dell’Atalanta e Delap dell’Ipswich Town gli altri nomi nella lista della dirigenzantina. .com

Se ne parla anche su altri siti

Osimhen Juve: è il grande sogno estivo per l’attacco! Giuntoli punta su questo fattore per portarlo a Torino, ma occhio a questo ostacolo… Ultimissime - di Redazione JuventusNews24Osimhen Juve: è il nigeriano il grande sogno estivo per l’attacco! C’è un ostacolo però nella corsa all’attaccante… Ultimissime Come riferito da Tuttosport, il nome in cima alla lista dei desideri del mercato Juve per rinforzare l’attacco in estate è quello di Victor Osimhen, i cui numeri di ingaggio (6 milioni di euro netti) possono essere ammortizzati dal fatto che si gode ancora i vantaggi del Decreto Crescita. 🔗juventusnews24.com

Osimhen Juve, il bomber nigeriano è il sogno per l’attacco della prossima stagione! Nuove conferme sull’obiettivo dei bianconeri - di Redazione JuventusNews24Osimhen Juve, è il sogno per l’attacco! La rivelazione in vista della prossima estate. Gli aggiornamenti Gianluigi Longari, su Sportitalia.com, ha fornito importanti aggiornamenti di calciomercato Juve. Le parole sulle possibili manovre dei bianconeri ed in particolare sull’attacco. OSIMHEN – «Il restyling sarà totale anche in attacco, con l’uscita di Vlahovic e con i discorsi sottotraccia che hanno coinvolto già mesi addietro sia il sogno Osimhen che il corteggiatissimo Lookman ormai al termine del suo ciclo atalantino. 🔗juventusnews24.com

Osimhen Juve: è il grande sogno di Giuntoli. Cosa succede in vista della prossima estate - di Redazione JuventusNews24Osimhen Juve: è il grande sogno di Giuntoli. Cosa accade per la prossima estate in merito all’attaccante del Napoli. Tutti i dettagli Secondo quanto riferito da Fabiana Della Valle, il calciomercato Juve sta monitorando già come rinforzare il proprio attacco in vista della prossima stagione, dato che con molta probabilità dovrà salutare Dusan Vlahovic. Il grande sogno di Cristiano Giuntoli è quello di Victor Osimhen: lui lo ha fatto arrivare a Napoli e adesso vorrebbe ripetere il tutto alla Juventus. 🔗juventusnews24.com

Osimhen Juve, è il sogno per l'attacco! La rivelazione; Gazzetta - Juve, Osimhen sogno per l'attacco; Juventus, sarà rivoluzione in attacco. Tutti i nomi sul piatto, dai sogni ai più concreti; Longari conferma: «Lui è il sogno per l'attacco della Juve». 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Osimhen Juve, il bomber nigeriano è il sogno per l’attacco della prossima stagione! Nuove conferme sull’obiettivo dei bianconeri - Osimhen Juve, è il sogno per l’attacco! La rivelazione in vista della prossima estate. Gli aggiornamenti Gianluigi Longari, su Sportitalia.com, ha fornito importanti aggiornamenti di calciomercato Juv ... 🔗juventusnews24.com

Gazzetta - Juve, Osimhen sogno per l'attacco - E' Victor Osimhen, centravanti classe 1998 della nazionale nigeriana e del Napoli, attualmente in prestito al Galatasaray, il grande sogno della Juventus per rinforzare l'attacco in vista della ... 🔗tuttojuve.com

Gazzetta - Juve, Osimhen sogno per l'attacco - E' Victor Osimhen, centravanti classe 1998 della nazionale nigeriana e del Napoli, attualmente in prestito al Galatasaray, il grande sogno della Juventus per rinforzare l'attacco in vista della ... 🔗m.tuttojuve.com