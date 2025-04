Crolla una frana sul ponte della ciclovia Alpe Adria chiuso il tratto

frana ha interessato oggi, attorno alle 12.30, il ponte dell'ex ferrovia, adibito a pista ciclabile, lungo la celebre ciclovia Alpe Adria a Chiusaforte. A seguito di un movimento franoso alcuni massi di notevoli dimensioni, sono finiti proprio lungo il ponte danneggiandone il parapetto. Udinetoday.it - Crolla una frana sul ponte della ciclovia Alpe Adria, chiuso il tratto Leggi su Udinetoday.it Unaha interessato oggi, attorno alle 12.30, ildell'ex ferrovia, adibito a pista ciclabile, lungo la celebrea Chiusaforte. A seguito di un movimento franoso alcuni massi di notevoli dimensioni, sono finiti proprio lungo ildanneggiandone il parapetto.

Maltempo, crolla un muro e frana su strada: ci sono feriti. La situazione - Già da ieri la Protezione civile ha diramato l’allerta rossa in Emilia-Romagna e arancione in Toscana per possibili piene dei fiumi e per frane per la giornata di oggi, venerdì 14 marzo 2025. Nella notte una pioggia battente ha interessato le aree interessate dall’allerta meteo e ad oggi, la situazione pare più critica del previsto. Tra i tanti disagi causati del maltempo, intorno alle 2 della notte scorsa, è crollato il muro di contenimento del terreno e ha provocato una frana che ha preso in pieno un furgone, ferendo le persone che viaggiavano a bordo del mezzo. 🔗tvzap.it

Disastro in diretta ripreso con una dashcam: crolla un ponte, 3 morti e 5 feriti [VIDEO] - Disastro in Corea del Sud, dove è crollato un ponte a Cheonan, a sud di Seul, incidente che ha provocato la morte di 3 persone e il ferimento di altre 5. Come riferito dall’Agenzia nazionale dei vigili del fuoco la tragedia si è consumata alle 9:50 locali, cioè l’1:50 in Italia, in un cantiere dove si stavano svolgendo lavori di costruzione lungo un tratto dell’autostrada Seul-Sejong. Il crollo del ponte Gli operai con una gru stavano spostando tra i piloni 5 travi d’acciaio che reggevano il ponte, ma sono crollate una dopo l’altra. 🔗dayitalianews.com

