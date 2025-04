Lucchese la rimonta continua sfida decisiva contro la Torres per la salvezza

rimonta della Lucchese, dopo un girone di andata deludente, è certificata da questi numeri. La squadra di Gorgone aveva chiuso la prima parte del campionato con lo 0 a 0 di Sassari, chiudendo a quota 18, con una media di 0.9 punti a partita. Prima dell’ultima giornata, in programma domani pomeriggio al "Porta Elisa", contro la Torres, i rossoneri avrebbero 42 punti in classifica e sarebbero ovviamente salvi, ma, in realtà, i punti sono 36 a causa dei 6 di penalizzazione inflitti per stipendi e contributi non pagati da una "fantomatica" proprietà. Il che vuol dire che i rossoneri hanno viaggiato alla straordinaria media di 2.4 punti a gara.La stessa risalita è coincisa con il ritorno puntuale al gol di Simone Magnaghi che, dopo Arezzo, è arrivato a quota 12 che equivale al quinto posto nella speciale classifica dei marcatori, guidata dal ternano Cicerelli, con 19 centri. Sport.quotidiano.net - Lucchese: la rimonta continua, sfida decisiva contro la Torres per la salvezza Leggi su Sport.quotidiano.net La grandedella, dopo un girone di andata deludente, è certificata da questi numeri. La squadra di Gorgone aveva chiuso la prima parte del campionato con lo 0 a 0 di Sassari, chiudendo a quota 18, con una media di 0.9 punti a partita. Prima dell’ultima giornata, in programma domani pomeriggio al "Porta Elisa",la, i rossoneri avrebbero 42 punti in classifica e sarebbero ovviamente salvi, ma, in realtà, i punti sono 36 a causa dei 6 di penalizzazione inflitti per stipendi e contributi non pagati da una "fantomatica" proprietà. Il che vuol dire che i rossoneri hanno viaggiato alla straordinaria media di 2.4 punti a gara.La stessa risalita è coincisa con il ritorno puntuale al gol di Simone Magnaghi che, dopo Arezzo, è arrivato a quota 12 che equivale al quinto posto nella speciale classifica dei marcatori, guidata dal ternano Cicerelli, con 19 centri.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

LIVE Sci alpino, Slalom Sestriere 2025 in DIRETTA: continua la rimonta di Oehlund, Rossetti e Peterlini nelle venti. Attesa per le migliori otto - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG MASCHILE DALLE 10.30 I PETTORALI DI PARTENZA 13.02 Liensberger ha soli 10 centesimi di ritardo all’intermedio. 13.01 CE LA FA MOLTZAN! Per soli 20 centesimi la statunitense si piazza al comando, ora la palla passa alle migliori tre della prima manche. Si parte con Katharina Liensberger (-0.04). 13.00 Moltzan rischia e all’intermedio comunque ha 1. 🔗oasport.it

Continua il buon momento del Cesena . Pari in rimonta, ma con l’aiutino del Brescia - BRESCIA1CESENA1 BRESCIA (3-5-2): Lezzerini; Calvani, Adorni, Jallow (36’ st Corrado); Dickmann, Bisoli, Verreth (36’ st Besaggio), Bertagnoli (28’ st Biarnason), Nuamah (42’ st D’Andrea); Moncini, Borrelli (42’ st Bianchi). A disp. Avella, Papetti, Muca, Bertagnoli, Naucci, Olzer, Juric. All.: Rolando Maran. CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Prestia, Mangraviti; Ceesay (21’ st Adamo), Saric (12’ st Tavsan), Francesconi, Bastoni (29’ st Calò), Celia; Shpendi (12’ st La Gumina), Antonucci (29’ st Russo). 🔗ilrestodelcarlino.it

L’ufficio postale di via Lucchese è ancora chiuso. Rizza (Pd): “Ancora nessuna certezza sulla riapertura, chiediamo chiarezza. il disservizio lamentato dai cittadini continua a essere un grave problema” - “Sulla riapertura dell’ufficio postale di via Lucchese: passi avanti solo apparenti, di sicuro insufficienti”. Così il segretario del circolo del Partito Democratico di Porta a Lucca, Porta Nuova, Gagno e I Passi, Davide Rizza, sulla vicenda dell’ufficio postale del quartiere di Porta a Lucca... 🔗pisatoday.it

Arezzo travolge Lucchese: Pattarello e Tavernelli guidano la rimonta. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Arezzo travolge Lucchese: Pattarello e Tavernelli guidano la rimonta - L'Arezzo vince contro la Lucchese grazie a Pattarello e Tavernelli, assicurandosi il quinto posto e puntando ai playoff. 🔗lanazione.it

Lucchese: Ultima Sfida per la Salvezza Diretta nel Campionato - La Lucchese si gioca la salvezza diretta contro la Torres, ma deve sperare nei risultati di Sestri Levante e Legnago. 🔗lanazione.it

Lucchese verso i play-out: sfida decisiva contro la Torres per la salvezza - La Lucchese deve affrontare i play-out per la salvezza dopo il pareggio del Sestri Levante. Sfida decisiva contro la Torres. 🔗msn.com